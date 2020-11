Audi ETO – Háfra Noémi és Schatzl Nadine nyártól Győrben kézilabdázik

A junior világbajnok és magyar bajnok Háfra Noémi már régóta felkeltette a győri vezetők figyelmét. „Évek óta figyeltük Noémi játékát. Egyértelműen a magyar kézilabdázás legnagyobb tehetségéről van szó. Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és bízom benne, hogy Győrben még jobb játékossá válhat, ami nem csak nekünk, hanem a magyar válogatottnak is az érdeke. Korábban is elmondtam, hogy ha van olyan magyar játékos, aki a Győri Audi ETO KC szintjét képviseli, akkor mindent megteszünk, hogy Győrben szerepelhessen. Noémi maximálisan megfelelt az elvárásainknak, éppen ezért hároméves szerződést írtunk alá” – nyilatkozta Dr. Bartha Csaba elnök a klub honlapján.

„Megtisztelő, hogy Győrbe igazolhatok nyártól. Tudom, hogy az Audi ETO-ban más helyzetben leszek, mint jelenlegi klubomban, hiszen más a koncepció. De azért lehetek jövőre a Győri Audi ETO KC játékosa, mert eddig sem ijedtem meg soha a kihívásoktól. Nem félek a versenyhelyzetektől, és természetesen mindent szeretnék megtenni majd a közös sikerekért. Várom már a közös munkát, de nyárig természetesen minden megteszek jelenlegi csapatomért” – nyilatkozta Háfra Noémi.

Háfra Noémi 22 éves, junior világbajnok. 2015-ben magyar bajnoki címet nyert csapatával, valamint többször is elismerték egyéni teljesítményét. Az év junior kézilabdázója Magyarországon címet nyerte el 2017-ben és 2018-ban. Tagja volt a 2018-as junior világbajnokság All-Star csapatának és a 2018-as felnőtt Európa-bajnokság All-Star csapatának is. A 2018–2019-es és a 2019-20-as idényben is a Bajnokok Ligája-szezon legjobb fiatal játékosának választották.