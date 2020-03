Audi ETO – Danyi Gábor a futásból nem enged

Az Audi-ETO normális körülmények között most a Bajnokok Ligája negyeddöntőjére készülne a román CSM ellen.

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetből adódóan azonban most minden játékos egyéni edzésterv alapján dolgozik. Aztán hogy a szezon folytatódik-e, az még a jövő zenéje. Bár tervek vannak erre, Danyi Gábor, az Audi-ETO vezetőedzője szerint ez több kérdést is felvet.

„A játékosok most futó- és saját testsúlyos edzést végeznek. Holanek Zoltán kollégámmal két hétre előre készítjük el az edzésterveket. Szinte napi kapcsolatban vagyok a játékosokkal, de profikról van szó, akik becsülettel végzik a dolgukat, nem kell őket állandóan ellenőrizni. Ennek ellenére ez az egész szituáció nem jó senkinek sem, de most türelemre és kitartásra van szükség mindenkinek” – kezdte Danyi Gábor, aki maga is mindig rendszeresen sportolt, a futást nem is hagyta abba.

„Sajnos a másik nagy szenvedélyemre, a teniszre jelen pillanatban nincs lehetőségem, de futni rendszeresen szoktam. Bár most minden felborult körülöttünk, kialakítottam egy napirendet magamnak, melyben a sport mellett természetesen a kézilabda kapja a főszerepet. A mérkőzések elemzésére bőven jut időm, így mikor visszatérünk a játékhoz, akkor még felkészültebb leszek” – folytatta a szakember, aki bizakodó, hogy mielőbb helyreáll a világ rendje.

„Mindig is pozitív szemléletű ember voltam, ez most sem változott. Nagyon remélem, hogy mielőbb mérkőzéseket játszhatunk, lehetőleg ismét sok néző előtt” – tette hozzá Danyi Gábor, aki a szezon befejezését illetően azért kicsit szkeptikusabb.

„Sűrűn beszélgetünk a kollégákkal, a klub elnökével, hogy miként látjuk az év végét. Szakmailag azért nem olyan könnyű jó döntést hozni, mert ez a kényszerszünet bőven eltarthat addig, mint egy hagyományos nyári pihenő időszak. Azt követően általában hét hetet szánunk a felkészülésre. Az biztos, akármikor is kezdhetjük újra a közös edzéseket, minimum két hét munka kell, hogy a sérülésveszélyt minimalizáljuk. Emellett pedig még legalább három hétre lenne szükség, hogy elfogadható formába kerüljön a csapat. Szóval minél jobban elhúzódik a járvány, annyival csökken az esélye annak, hogy ezt a szezont a hazai és nemzetközi színtéren be tudjuk fejezni. Arról nem beszélve, hogy BL-negyeddöntős ellenfelünkről, a CSM-ről nem éppen a legjobb hírek jönnek. Bukarestben általában sosem egyszerű a helyzet anyagilag, de most gyakorlatilag a puszta léte került veszélybe az egyesületnek. Akármekkora riválisunk is a román csapat, hatalmas kárt szenvedne a női kézilabda, ha egy ilyen szintű klub eltűnne a sportág térképéről” – vélekedett Danyi Gábor.