Atléták kapták a Fehér Miklós-díjat Győrben

A Győri SZC Bercsényi Közlekedési és Sportiskolai Technikum a közlekedési és rendészeti ágazatokban is az ország élvonalába tartozik, de ez alkalommal a sport ágazati szakképzésben, ahol a tanulók érettségit és sportedzői végzettséget szerezhetnek, osztottak díjakat a sportolóknak. Ők azok, akik kettős karriert építve vállalják a tanulmányi és a sportmunka együttes kihívásait.

A portugál Benfica labdarúgóklubbal 2009-ben közösen alapított Fehér Miklós-díjat minden évben az arra érdemes tanulóknak és oktatóknak, edzőknek ítélik oda. Az elmúlt években olyan tanulók kapták meg, mint Boros László sportlövő, Czéllai-Vörös Zsófia kajakos, Kószás Kriszta, Sorok Klaudia atléta, Tóth Gabriella kézilabdázó, Bán Lili karatés, illetve Dér Denisz úszó, aki az iskolából egyenesen amerikai ösztöndíjas képzésbe jutott. A felsoroltak országos és nemzetközi versenyeken is kiválóan teljesítettek.

A felnőttek között elsőként Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgó kapta meg a tanítványáról elnevezett díjat.

A sporteredmények a sport­iskolával kiemelten együttműködő egyesületek – az Audi-ETO, a Győri VSE, a GYAC, a Győri Úszó SE és a Castrum SC – sportszakmai munkáját is dicsérik.

Az iskola legmagasabb szintű sportelismerését idén két atléta, Répássy Hanna és Simon Virág kapta meg. Mindketten kiemelkedő sportteljesítményük mellett tanulmányaikat is kiváló eredménnyel végezték, idén érettségiztek. Mindkét tanuló a korosztályos Európa-bajnokságon negyedik helyezett lett 4×400 m-es váltóban, többszörös diákolimpiai bajnok, országos csúcstartó a diák- és a szövetségi versenyeken is. Hanna, aki korosztályos válogatott, idén nyáron – ahogy lapunk is beszámolt róla –, a 125. magyar bajnokság felnőtt mezőnyében ezüstérmes lett 800 m-en. Virág pedig a fedett pályás 4×400 m-en felnőtt országos csúcstartó is.

Az elismerés részeként a díjazottak – egy későbbi időpontban, ha a járványhelyzet engedi – három napot tölthetnek el Portugáliában, ahol koszorút helyeznek el a kiváló sportoló, a Bercsényi egykori tanítványa emlékére, és megismerkednek a patinás klub utánpótlásrendszerével.