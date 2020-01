Az NB III-as Lipót-Pékség nyerte az Alcufer-kupa Horváth Ferenc-emléktornát, miután a döntőben 5-1-re legyőzte a másodosztályú Gyirmótot.

Érdekesség, hogy tavalyi finálét is ez a két csapat játszotta és akkor is a szigetközi együttes győzött, mely most sorozatban negyedik alkalommal hódította el a serleget.

A bronzérmet a Ménfőcsanak szerezte meg.