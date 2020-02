A Valcea otthonában lép pályára az Audi-ETO – videó

Danyi Gábor vezetőedző nehéz összecsapásra számít, olyanra, mint a Buducnost elleni volt.

Szombaton 14 órakor a Valcea otthonában lép pályára az Audi-ETO a női Bajnokok Ligája-középdöntő 3. fordulójában. A zöld-fehérek kezdenek kimászni a gödörből, melybe a Siófoktól elszenvedett vereséggel és a francia Brest elleni hazai döntetlennel került az együttes. Azóta sikerült kétszer is győznie a sorozat címvédőjének: egy hete nagy küzdelemben verték odahaza a Buducnostot a BL-ben, míg kedden az NB I sereghajtóját idegenben győzték le könnyedén.

Danyi Gábor vezetőedző – akinek a héten hosszabbították meg a nyáron lejáró szerződését egy évvel – nehéz összecsapásra számít, olyanra, mint a Buducnost elleni volt.

„A Valcea komoly BL-szintű csapat, mely nyilván nem véletlenül előzte meg tavaly a CSM Bucurestet és vezeti most is a román bajnokságot. Brazil, szerb, spanyol, ukrán, monte­negrói és román válogatottakkal rendelkeznek, nagyon oda kell rájuk figyelni. Jelenleg továbbjutó helyen vannak, és nyilván ezt a pozíciót szeretnék erősíteni. Természetesen nekünk is az a célunk, hogy megszilárdítsuk a helyünket a csoport élén, ehhez pedig nem szabad hibáznunk. Mellettünk szólhat a nagyobb BL-rutin, és amiatt is bizakodóak lehetünk, hogy ha szép lassan is, de azért javul a játékunk. Nyilván egyik pillanatról a másikra nem lesz varázsütésszerű a javulás, de a Buducnost ellen küzdeni tudásból már jelesre vizsgáztunk. Minden téren, gondolok itt a védekezésre, a kapusteljesítményre és a támadójátékra, szeretnénk előrelépni, a technikai hibák számát le kell csökkenteni és a játék dinamikájában is változást szeretnék. A legfontosabb, hogy fokozatosan térjünk vissza a saját játékunkhoz, és mikor a szezon végéhez érünk, a legjobb formánkban legyünk” – mondta Danyi Gábor, aki akár a Szent István SE ellen visszatért Kari Aalvik Grimsbőre is számíthat, Görbicz Anita – aki jövőre másodedző is lesz – azonban még nem tér vissza a pályára.

Az állás

II. csoport: 1. Audi-ETO 11 pont, 2. Brest Bretagne (francia) 11, 3. Buducnost (montenegrói) 6, 4. Valcea 4, 5. Sävehof (svéd) 2, 6. Krim Ljubljana (szlovén) 2.

I. csoport: 1. Metz (francia) 8 pont, 2. Esbjerg (dán) 8, 3. Rosztov-Don (orosz) 7, 4. Vipers (norvég) 5, 5. CSM Bucuresti (román) 5, 6. FTC 3. (A ferencvárosiak ma 20 órakor Érden az orosz Rosztov-Don együttesét fogadják.)

