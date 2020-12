A technikával is küzdöttek

Negyvennégy ország 1800 sportolója – összesen 2700 nevezés érkezett, hiszen volt, aki több számban is elindult – vett részt az online ergométeres Európa-bajnokságon.

A versenyzéshez nem kellett más, mint egy ergométer, egy laptop és persze nagy sávszélességű internet.A Győri AC evezősei remekül szerepeltek a kontinenstornán. A verseny bázisa a Kálóczy téri evezőstelepen volt, ott állították fel az eszközöket a szakosztály vezetői, komoly kábelezéssel megoldották, hogy egyszerre többen is teljesíthessék a távot.

Alföldi Zoltán vezetőedző elmondta: alaposan megszenvedtek a technikával, de összességében jól vizsgázott a rendszer.

„Többet öregedtem, mint a hagyományos rendezésnél – mondta Alföldi Zoltán. – Bár bizonyos szempontból egyszerűbbnek tűnhet az egész, mi azért maradnánk a megszokott lebonyolításnál, reméljük, a következő EB-n már egy helyszínen húzhatják az ergométert a sportolók.”

Az olimpiára is készülő Szigeti Roland és Papp Gergely betegség, a paraversenyzők között Pető Zsolt ugyancsak betegség miatt nem tudott részt venni az EB-n, mely egyben kvalifikáció is volt a világbajnokságra, amit – ugyancsak virtuálisan – február 24. és 27. között rendeznek meg.

Előtte február 13-án és 14-én lesz az ergo országos bajnokság, melynek rendezésére a GYAC is pályázott. Kérdés, megkapja-e a jogot a szakosztály, illetve meg lehet-e rendezni egyáltalán ilyen formában az eseményt.

Győri EB-eredmények

Hagyományos verseny, felnőtt könnyűsúly: Szabó Bence 3. U23 könnyűsúly: Kis Szebasztián 4. PR1: Farkas Attila 5. PR3 open: Vincze Dávid 6.

4 perces versenytáv, PR1: Farkas 2. PR3: Vincze 5. 1 perces versenytáv, PR1: Farkas 2. PR3: Vincze 4.

4×1000 m, para mix: Farkas–Vincze–Major József–Gombás Dániel (MVSE) 1. Felnőttmix: Vinczéné Borbély Zsuzsa–Klausz Orsolya–Fazekas Tamás–Forrai Dávid 4.

4×2 perc csapatverseny, U19: Fazekas Fanni–Bagó Zsófia–Sándor Zsófia–Hécz Zsuzsanna 3., Shah Amír–Nagyszokolyai Áron–Nagy Ben-

degúz–Vincze Barnabás 4., Füzi Zsófia–Czapáry Klára–Viandt Léna–Fehérvári Eszter 4., Csizmadia Ádám–Boros Áron–Lénárt Máté–Pintér József Dániel 5., Bencsics Hella–Füzi Boglárka–Madar Márta–Majsa Klaudia 5. Mix U19: Füzi Gergely–Korda Noel–Bohács Bianka–Bucsi Borbála 6.

500 m egyéni sprint, U23 könnyűsúlyú: Kis Szebasztián 3. Lány 12 éves: Vörös Ramóna Dóra 4.

A felkészítő edzők Nagy Gábor, Lakó Szandra, Forrai Dávid, valamint Alföldi Zoltán volt.