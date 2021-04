A Széchenyi István Egyetem büszke Európa legjobbjának választott dzsúdósára

A 2020-as év legjobb junior férfi dzsúdósának választotta az Európai Cselgáncsszövetség Sipőcz Richárdot, a győri Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) versenyzőjét, az egyetem elsőéves sport- és rekreációszervezés szakos hallgatóját. A fiatal sportolónak dr. Filep Bálint, az intézmény elnöke és dr. Gyömörei Tamás, a Testnevelési és Sportközpont vezetője levélben gratulált a rangos elismeréshez.

„Meglepett, hogy én kaptam ezt a díjat, már csak azért is, mert előtte nem tudtam, hogy létezik ilyen. Ugyanakkor nagyon örültem neki, és büszkeséggel tölt el, hogy engem ítéltek a legjobbnak a juniorok között” – nyilatkozta Sipőcz Richárd, aki elárulta, a tavaly ősszel öt nap különbséggel megszerzett junior és U23-as Európa-bajnoki címek közül a második volt a nehezebb, mert ott még erősebb mezőny indult, ráadásul újra formába kellett lendülnie azok után, hogy az első versenyen rettentően elfáradt. A junior EB-n a lekeményebb diót az elődöntő jelentette számára, ahol egy orosz riválissal mérkőzött, míg az U23-as EB-n a döntőben azt a grúz versenyzőt sikerült legyőznie, aki azóta már Grand Slamen is diadalmaskodott.

A SZESE dzsúdósa jelenleg azért küzd, hogy kvalifikálja magát a nyári tokiói ötkarikás játékokra. Nem könnyíti meg a helyzetét, hogy nemrégiben koronavírus-fertőzésen esett át, és hetek telnek el, mire visszakapja sportorvosi igazolását, amivel újra versenyezhet. „Abban bízom, hogy a májusi kazanyi Grand Slamen már indulhatok, és természetesen a budapesti világbajnokságon, amit hat héttel az olimpia előtt rendeznek. Remélem, legkésőbb ott meg tudom szerezni a kvótát” – mondta Sipőcz Richárd.

Edzője, Gyimes Nikolett úgy véli, a vb-n egy kiugró eredménnyel valóban meg lehet váltani a tokiói repülőjegyet, de ha nem sikerül, az sem tragédia. „Inkább úgy fogjuk fel, hogy a kijutás lenne óriási ajándék, hiszen Ricsi még nagyon fiatal. Már magából a kvalifikációs versenysorozatból is rendkívül sokat tanultunk, ő is, én is” – fejtette ki a szakember, aki egyben a SZESE dzsúdószakosztályának vezetője is.

A két tavalyi EB-re a koronavírus-járvány miatt nagyon nehéz volt a felkészülés, és sokszor kreativitást igényelt. „A két aranyérem a SZESE csapatának a sikere is, amelyben egyébként a Széchenyi-egyetem hét aktív és öt volt hallgatója is szerepel. Rájuk is szükség volt ahhoz, hogy Ricsi dobogóra álljon” – hangsúlyozta. Gyimes Nikolett tanítványa legnagyobb erényének azt tartja, hogy okos, intelligens, jól méri fel ellenfeleit, és képes alkalmazkodni a megváltozott helyzetekhez. Az alapot persze a magas szintű technikai tudás jelenti, a ráadást pedig az, hogy mindkét oldalra tud dobni, de balra erősebben, ami kellemetlen az ellenfeleknek. „Mindezek nagyon fontosak, mert a dzsúdóban a tiszta négyperces küzdelemben egyetlen pillanatra sem szabad kihagyni, mert aki ezt teszi, az elesik, és leszorítják” – jegyezte meg.

A Széchenyi István Egyetem nevében dr. Filep Bálint elnök és dr. Gyömörei Tamás, a Testnevelési és Sportközpont vezetője, a SZESE elnöke levélben gratulált Sipőcz Richárdnak a díjhoz. „Egyetemünk büszke a rangos elismerésre, valamint arra a fantasztikus teljesítményre, amely ehhez szükségeltetett” – írták, hangsúlyozva: „A Széchenyi István Egyetem célja, hogy minél több lehetőséget biztosítson a hallgatók tehetségének kibontakozásához, és így járuljon hozzá hazánk fejlődéséhez, versenyképességének növeléséhez. Ennek érdekében nemcsak a tanulmányokhoz biztosítjuk a magas szintű feltételeket, hanem a sportot is kiemelten kezeljük. Ezért épült egyetemi sportpark a győri campuson, és ezért segítjük, támogatjuk sportcsapatainkat, szakosztályainkat, köztük a SZESE-t.” Hozzátették: a jelentős eredményekhez bármely területen rendkívül sok munkára, alázatra és odaadásra van szükség, „Az Ön teljesítménye emellett példaértékű abból a szempontból is, hogy kimagasló eredményeit egyetemi tanulmányaira is nagy hangsúlyt fektetve érte el. Értékét tovább növeli, hogy nemzetközi mezőnyben mérette meg magát, és bizonyult minden versenytársánál jobbnak” – emelték ki.