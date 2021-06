A nagy álmáért lapátol Tokióban Kopasz Bálint, a Graboplast kajakosa

A napokban ünnepelte 24. születésnapját Kopasz Bálint. A győri Graboplast VSE kajakosa a közelmúltban két aranyérmet szerzett az Európa-bajnokságon. Nagy álma, hogy az olimpián aranyérmes legyen. Az elmúlt években mindent annak rendelt alá, hogy megvalósítsa azt, amiről gyerekkora óta álmodik.

– Hogyan kezdődött a kajakoskarrierje?

– Szüleim is kajakoztak, így nagyjából adott volt a dolog, bár volt időszak, amikor atletizáltam is. A Szegedi Titánokkal diákolimpiákon és országos bajnokságokon is részt vettem, a tíz kilométert harminchat perc alatt futottam le. Akkor a két sportágat még össze tudtuk egyeztetni. Futásban is tehetséges voltam, de kajakban jobban. Idővel döntenem kellett, mert kajakban tizennyolc éves kor felett vagy komolyan edz az ember, vagy nem viszi semmire. Általános iskola negyedik osztályig Algyőre jártam. Itt, a strandon ültem be először gyermekkajakba, akkor kilencéves voltam. Szüleim arra lettek figyelmesek, hogy megyek a vízen és nem borulok fel. Aztán anyáékkal és bátyáimmal rendre lementünk a Tiszára, eveztünk egy jót. Ötödiktől Szegeden jártam iskolába, ekkor eleinte anya még kajakkal jött mellettem edzéseken, nekem kellett kapaszkodni, hogy tartsam vele a tempót. Volt egy jó társaság, úgy húsz-huszonöt gyerekből állt. Rendszeresek voltak, hogy így együtt, szülőstől csapatba verődve jártunk kenutúrákra, bográcsoztunk. Ebben a környezetben nőttem fel, de aztán szép fokozatosan morzsolódtak le a társaim. Én kitartottam, sőt, időközben anyukám motorcsónakra cserélte a kajakot, mert ekkor már ő nem tudta velem tartani a lépést.

Szeret edzeni

– Ha már édesanyját, Demeter Irént említi, milyen az ő vezetésével edzeni?

– Mivel kilencéves korom óta ő az edzőm, megszoktam. Amúgy remekül kijövünk, ugyanúgy viselkedünk edzés közben, mint amikor otthon vagyunk. Előny, hogy mindenkinél jobban ismer, és tudja, mikor lehet terhelni és mikor kell visszavenni. Nem kell egyébként noszogatnia, mert magamtól is szeretek edzeni.

– Két éve áprilisban igazolt a Graboplast VSE-be, így abban az évben az augusztus végi szegedi világbajnoki címet győriként érte el, és a klub versenyzőjeként mehet most az olimpiára. Alighanem nyugodt szívvel kijelenthető, mindkét fél jól járt.

– Remélem, valóban mindenki így gondolja. Én akkor azt mondtam: Győrbe igazolásom előrelépés a pályafutásomban. Pozitív volt a véleményem az itteni munkáról, a versenyzőkről, az edzőkről, és ez nem is változott, sőt, csak megerősített. A klub pedig méltóképpen képviseli az érdekeimet.

– Két versenyszám, két arany a legutóbbi Európa-bajnokságon a mérlege. Ez jó előjel az olimpiára.

– Valóban az, nagyon örülök, hogy így sikerült a verseny, főleg azután, hogy előtte nem sokkal kikaptam a szegedi Világkupán. Persze tudtuk, hogy későbbre kell majd a formaidőzítés, de azt gondolom, ez még mindig nem az igazi. Viszont van idő az olimpiáig.

Egy teherrel kevesebb

– Hogyan telnek addig a napjai? Milyen munka vár még önre?

– Az Európa-bajnokság után kellett az öt nap pihenő, de most már megint keményen dolgozunk edzőmmel, aki az édesanyám is. Még az alapozó időszakban vagyok, ami azt jelenti, hogy hosszabb kilométerek várnak rám az edzéseken, majd fokozatosan rövidülnek a távok, az erőt pedig fokozzuk.

– Két éve Szegeden azért is volt nagy szó a világbajnoki címe egyesben ezer méteren, mert régen nem volt ebben a klasszikus számban magyar siker. Mekkora terhet jelent, hogy Tokióban a legtöbben azt várják, hogy ismét magyar győzelemnek örülhessünk a királykategóriának nevezett versenyben?

– Nem nagyon foglalkozom ezzel a kérdéssel. Bevallom, nekem inkább az volt a teher, hogy a csapatba kerülés meglegyen. Azzal, hogy ez megvalósult, már egy kicsit megkönnyebbültem. Ráadásul ketten indulunk majd ezren, Varga Ádám is nagyon jó, tényleg örömteli, hogy két egyes menő versenyzője van a magyar csapatnak, így megoszlik köztünk ez az egész. A legjobb persze az lenne, ha mindketten ott lennénk a végelszámolásnál, Ádám és én is dobogóra állnánk. Nekem ez a célom, nem stresszelem magam azzal, hogy az olimpiai bajnoki címet tűzzem ki elvárásnak magam elé. Ha már érmet szereznék, az hatalmas boldogság lenne, de azt nem tagadom, nagy álmom az olimpiai arany.

Nem mindegy, mit eszik

– Rengeteg áldozatot hozott az elmúlt években, hogy ez az olimpia a legtökéletesebben alakuljon?

– Nagyon sokat, mondhatni, mindent ennek rendeltem alá. Az érettségi óta csak ezzel foglalkozom. Lemondtam a szórakozásról, a továbbtanulást is az olimpia utánra időzítettem. Mondhatni a nap huszonnégy órájában azon dolgozom, hogy elérjem a célomat. Tudni kell, hogy ez nemcsak kajakozást jelent, nagy hangsúlyt fektetünk a kiegészítő dolgokra is, a nyújtásra, a regenerációra, az étkezésre, szinte mindenre. Olyan mennyiségű edzés van mögöttem, annyi mindent megcsináltam, hogy nyugodt szívvel, tiszta lelkiismerettel álljak majd oda a rajthoz az olimpián és az eredménytől függetlenül büszke legyek arra, amit elértem.

– Köztudott, hogy a sporttáplálkozásra nagy hangsúlyt fektet.

– Így van, rengeteget olvasok erről. Számomra nagyon fontos, hogy mit eszem, milyen minőségű, energiatartalmú, felszívódású tápanyagot milyen mennyiségben viszek be a szervezetembe. Sokan nem is gondolják, a táplálkozásnak mekkora szerepe van a teljesítőképesség fokozásában, a regenerációban. Versenyidőszakban például kerülöm a glutént, és minden olyan pékárut, ami glutént tartalmaz, pedig amúgy nagyon szeretem azokat is. Főleg egészséges gabonákra, friss zöldségekre és gyümölcsökre van ilyenkor szükségem. A húsok közül sovány csirkemellet, esetleg marhát eszek, bár utóbbi jobban megterheli az emésztést.

– Van terve az olimpia utánra?

– Szeptemberben lesz még egy világbajnokság. Noha nyilván az olimpia a prioritás, azért ott is szeretnék majd jól teljesíteni. Aztán pedig megkezdem Győrben az egyetemet. A Széchenyin rekreációs szakon folytatom a tanulmányaimat. Bevallom, jó lesz már egy kicsit mást is csinálni. Szeretném az angolomat is fejleszteni, mert erre sem jutott annyi időm az elmúlt években, amennyit szerettem volna. Pedig nagyon fontos lenne az interjúk, a kapcsolattartás miatt.