A megye legjobbjai voltak 2020-ban

Negyvenegyedik alkalommal választotta meg a Kisalföld a megye legjobb sportolóit. A szavazáson egy tornász, egy teniszező, egy dzsúdós, egy díjugrató lett a legjobb, míg csapatban a Sopron Basket ülhetett a trónra.

Győr-Moson-Sopron megye legjobb sportolóinak választását lapunk, a Kisalföld 41. alkalommal írta ki. Minden kategóriában az első 4, a második 2, a harmadik helyezett pedig 1 pontot kapott. Ezek alapján alakult ki a végeredmény.A világjárvány tavaly teljesen átírta a sportéletet is. Elhalasztották például a tokiói olimpiát és a labdarúgó Európa-bajnokságot, de a sportágak többségében elmaradt a nagy versenyek jelentős része. Ez jelentősen meghatározta a sportágak eseményeit, a jó eredmények elérésének lehetőségét.

A férfiaknál Mészáros Krisztofer, a Győri AC tornásza végzett az élen. A nagyszerű versenyző oszlopos tagja volt az Európa-bajnokságon történelmi bronzérmet szerzett magyar csapatnak. Ez mellett itthon is remekelt, az országos bajnokságon összetett bajnoki címet szerzett, ezenkívül 2 arany- és 3 ezüstérmet gyűjtött, a mesterfokú bajnokságon pedig többek között 5 aranyat zsebelt be. Szoros versenyben a második helyen a Graboplast-VSE kajakosa, Kopasz Bálint végzett. A sportág egyik legnagyobb hazai reménysége a Világkupán arany- és ezüstérmet szerzett és az országos bajnokságon első és második is volt. Rajtuk kívül szavazatokat kapott még Szabó Szebasztián, a GYÚSE úszója, aki az ob-n egyéniben és váltóban is volt első helyezett, az ISL-ben három futamgyőzelmet aratott. háromszor javított országos csúcsot 50 pillangón. Bukor Ádám uszonyos úszásban a Világkupán győzött és világcsúcsot is elért. Szabó Barnabás (Győri Aktív SE) jet-skiben EB-aranyat szerzett.

A nőknél a soproni Babos Tímea elsősége nem volt kérdőjeles. A kiváló teniszező Kristina Mladenoviccsal az oldalán az Ausztrál Openen és a Roland Garroson is diadalmaskodott. Mögötte Takács Kincső kenus (Graboplast VSE) következik, aki az országos bajnokságon három aranyérmet szerzett. Pribojszki Kata (Gyevát Ökölvívó Egyesület, Sopron) az ob-ken arany- és ezüstérmes is volt. Sebestyén Dalma úszó, a GYÚSE versenyzője olimpiai A szintet ért el 200 méteres vegyesúszásban. Jakabos Zsuzsanna (GYÚSE) úszásban egyéniben és váltóban is győzött az ob-n.

Férfi utánpótlás vonalon Sipőcz Richárd (Széchenyi ESE) dzsúdós tarolt, megnyerte az ifjúsági és a junior Európa-bajnokságot is, ezenkívül felnőtt magyar bajnok. A képzeletbeli dobogón végzett Rumi Gergő kenus (Graboplast VSE), aki C1 500 és 1000 m-en harmadik volt az ORV-n és 5 bajnoki címet szerzett. Pintér-Horváth Mátyás (GYAC, atlétika, futó) a felnőtt és az ifjúsági magyar bajnokságon is aranyérmes volt.

Az utánpótlás nőknél Alasztics Aliz (Pirik Farm Lovarda és Sport Klub) végzett az élen. A díjugrató ifjú lovas kategóriájában megnyerte az ob-t, három Grand Prix 1. helyet szerzett és megnyerte Csehországban a nemzetközi nagydíjat. Szavazatot kapott még Répássy Hanna (GYAC, atlétika), aki a felnőtt- és a junior-ob-n is szépen szerepelt, Farkas Szilvia (GYAC, cselgáncs) és Megyesi Vanda (GYAC, úszás).

Csapatban a bajnokságok és a kupasorozatok döntő részét a járvány miatt nem tudták befejezni. A kevés kivételek közé tartozik a női kosárlabda Magyar Kupa, amit a Sopron Basket nyert meg és így méltán lett Győr-Moson-Sopron megye legjobb csapata.