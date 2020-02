A hét interjúja: Kiss Éva szerint sokat érhet a rutin a szezon hátralévő részében

A válogatott hálóőr reméli, hétvégén a Buducnost Podgorica elleni találkozót is meg tudják nyerni.

Vasárnap ismét nehéz idegenbeli mérkőzés vár az Audi-ETO-ra, mely múlt héten a Brest Bretagne elleni idegenbeli sikerrel hatalmas lépést tett a Bajnokok Ligája-középdöntőben a csoportelsőség felé.

A franciaországi győzelemben elévülhetetlen érdemei voltak Kiss Évának, a győri csapat kapusának. A válogatott hálóőr reméli, hétvégén a Buducnost Podgorica elleni találkozót is meg tudják nyerni.

„Küzdelmes mérkőzés volt a Brest ellen, de erre is számítottunk. Természetesen nagyon örülök, hogy a végén meg tudtuk fordítani az eredményt” – kezdte Kiss Éva, aki a második félidőben szállt be a mérkőzésbe, és a hajrában több bravúrt is bemutatott.

