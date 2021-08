A hét embere – Milák Kristóf pszichiáterével, a megyei kötődésű Dr. Resch Máriával beszélgettünk

A tokiói olimpián arany- és ezüstérmet szerzett úszó, Milák Kristóf kapcsán többen megszólították a sportoló pszichiáterét, dr. Resch Máriát. A doktornőt ezúttal nemcsak a sportról és a Kristóffal való közös munkáról, de a saját szakmai életútjáról, valamint a pandémia emberekre gyakorolt hatásáról is faggattuk.

– Mikor gyerek volt, mi volt a vágya, mi lesz majd, ha nagy lesz?

– Orvos. Már egészen kicsi korom óta az akartam lenni. Volt egy játék orvosi táskám és az óvodában azzal „gyógyítottam”, injekciót adtam a társaimnak.

– Miért döntött a pszichiátria mellett?

– Belgyógyásznak szerettek volna a tanáraim, Fehér János professzor úrnál lett is volna helyem a summa cum laude diploma megszerzése után, de mi- után az egyetemen több rektori pályázatot evészavar témakörben írtam – amelyet akkoriban még keményen a pszichiátriához soroltak –, arra gondoltam, hogy nem kutathatok olyan témában, amelynek az alapjait nem művelem.

– A szakdolgozatát is ebben a témában írta?

– Igen, 1995-ben. Utána felvételiztem a PhD-iskolába, ahol Kopp Mária professzor asszony szárnyai alatt végeztem a tudományos munkát. 2004-ben doktoráltam kognitív viselkedésterápia és evészavar témakörben.

A pszichiátria mellett a jogot is elvégezte

– Ha jól tudom, a jogtudományokból is ledoktorált, a két tudományterület kissé távol áll egymástól. Honnan jött az ötlet?

– Budapesten szereztem az első diplomáimat, akkoriban még Dél-Pesten dolgoztam. Aztán a pszichiátria-szakvizsga megszerzése után közelebb jöttem a szüleimhez, de miután Mosonmagyaróváron nem volt pszichiátriai osztály, én pedig mindenképpen osztályon akartam dolgozni, Sopronba mentem.

– Miért gondolta, hogy osztályon dolgozzon, amikor az egyetemen a Magatartástudományi Intézetben is maradhatott volna?

– A megszerzett elméleti tudást szerettem volna a gyakorlatban is kamatoztatni a segítséget igénylő emberek érdekében. Nem bántam meg. Én nagyon szerettem kórházban, betegágy mellett dolgozni.

– Milyen kórházakban dolgozott?

– Először a dél-pesti kórházban, majd Sopronban és aztán Győrben.

Jogból is cum laude

– Ma már nem dolgozik kórházban?

– Nem. Nagyon sok a feladat és kevés az idő. Magánrendelek egy-egy napot Mosonmagyaróváron és Sopronban, szakértői munkát végzek 1–1 nap Budapesten és Sümegen. A fennmaradó egy napban a sportpszichiátriával foglalkozom. Kutatok, írok, előadok és próbálom megírni azt a temérdek irományt, amellyel folyton hátrányban vagyok.

– A jogi diplomát hol tudja hasznosítani? Honnan jött az ötlet, hogy ezt is elvégzi?

– Az általános orvosi egyetem befejezése után szerettem volna a jogot is felvenni, de akkoriban azt még csak nappalin lehetett tanulni. Ezt nem engedhettem meg, mert nekem kellett eltartanom magam, ezért a hároméves jogi szakokleveles orvosképzésben vettem részt. Később, amikor az általános jogi képzést is lehetett levelezősként tanulni és már meg is tudtam fizetni, akkor beiratkoztam az ELTE Általános Jogi Karára levelezősként és cum laude végeztem. Szerettem a jogot is tanulni, mert van benne logika.

Főszerepben a vízi sportok

– Akkor most jogász vagy orvos?

– Elsősorban orvos vagyok, de a jogot is tudom hasznosítani, a mindennapi életben és az igazságügyi szakértői munkában is.

– Elkanyarodtunk egy kicsit a tudományokról, mesélne még egy kicsit arról, hogy most miben kutat?

– Evészavarokkal, nőgyógyászati pszichoszomatikájával kezdtem, majd az evészavarok sportvonatkozásait vettem hozzá és a sportpszichiátria felé kanyarodtam el. A sportolók körében előforduló evészavar-problémák- ról Magyarországon az első írás tőlem származik. Az első epidemiológiai felmérés szintén. Hozzáteszem, mindig nagyon szerettem a sportot, édesapámmal gyakran jártunk ki meccset nézni. Imádom az olimpiát is, most is nézem a közvetítéseket, mindenekelőtt a vízi sportok, az úszás, a vízilabda és a kajak érdekelnek, de megnéztem az országúti kerékpározók viadalát is.

– Sportpszichiáterként is meglehetősen nagy karriert futott be, ön volt a pszichiátere Milák Kristóf olimpiai bajnokunknak. Mennyit tud segíteni egy sportolónak egy pszichiáter?

– Azt gondolom, sokat. A sportolók ugyanazokkal a szorongásokkal, frusztrációkkal és önbizalomhiánnyal küzdhetnek, mint bárki más. Az unalomig ismételt és kimerítő edzések sokszor nagyon idegölőek lehetnek.

Kellenek a köztes erőpróbák, versenyek, amin megmérettetik magukat. Ezek most a Covid miatt jórészt elmaradtak. Kristóf mellett ott volt a nagyszerű edző, Selmeci Attila, aki igyekezett mindenhonnan felhajtani sportolója számára a versenyeket, hogy próbára tehesse magát.

– Milyen problémákkal lehet találkozni a sportoló-edző kapcsolatában?

– Kristóf és az edzője között kommunikációs problémák voltak. Arra gondolok, hogy amikor Kristóf átesett a koronavírus-fertőzésen és a műszeres vizsgálatok szerint már szomatikusan teljesen rendbe jött, ő még mindig úgy érezte, hogy nem. Nem bírta az edzéseken a terhelést, valahol ezt érezte is, és frusztrálta. Az edző pedig már terhelte volna és azt gondolta, hogy szabotálja a munkát.

Mindenkit megviselt a pandémia

– A koronavírusos fertőzésnek vannak pszichés vonatkozásai is?

– Hogyne. Elhúzódó motiválatlanság, örömtelenség, fáradékonyság, enerváltság. Nem teljesen olyan tünetekkel zajlik le, mint egy depresszió, inkább a poszttraumás stressz zavarhoz tartozik.

– A Mosonmagyaróvári Nyugdíjas- egyetemen volt egy előadása a Covid hatásáról. Mennyire volt érezhető a városban az emberek mentális változása?

– Nagyon is. Minél súlyosabb korlátozásokat vezettek be, annál nagyobb feszültség, szorongás volt érzékelhető. A másik, ami szembetűnő volt, hogy akik átestek a víruson, sokaknál jelentkezett pszichés következmény.

Az örömtelenség és a motiválatlanság, rémálmok és félelmek maradtak a nyomában.

– Hogyan lehetett ezen segíteni?

– Gyógyszerrel és pszichoterápiával.

– Ha esetleg jönne egy újabb Covidhullám, akkor mit javasol az embereknek, mire figyeljenek oda a lelki egészségük érdekében?

– Mindenekelőtt figyeljenek a másikra.

– A másikra?

– Igen. Hiszen aki magát nem oltatja, vagy nem mos kezet, vagy rátüsszög a mellette levőre, az nem magára nem figyel, hanem a másik embertársát veszi gátlástalanul semmibe.

Nehezebb volt a felkészülés az olimpiára

– Szakmai berkekben van tudományos kommunikáció a Covidról?

– Igen. Az idei háromnapos online pszichiátriai konferencia teljes egészében erről szólt. Már vannak munkacsoportok, amelyek csak ezzel foglalkoznak és természetesen olyan kollégák is, akik PhD-t írnak belőle.

Nemzetközi szinten is zajlik egyfajta párbeszéd, tudományos eszmecsere róla.

– Milyen hatása volt ön szerint a Covid-pandémiának az olimpiára?

– Nagyon nehéz volt a felkészülés, hiszen tavaly lett volna az olimpia, de akkor elmaradt. Szóval újra kellett izzítani idénre, miközben nem lehetett edzőtáborokba utazni, érdemiekben felkészülni, versenyezni. Jó lett volna sok esetben egy mentális tréner is, aki folyamatosan oldja a bennük levő stresszt, feszültséget. Szépen lassan megtanítja azokat a coping technikákat, amelyekkel túl tudnak lendülni ezeken.

– Ezt kifejtené bővebben?

– Én kognitív viselkedés- terapeutaként működök, tehát egy konkrét helyzetben a visel- kedést elemzem vagy a beszédben az elszólást, amely megmutatja, hogy mire gondol az adott személy, a sportoló. Mondok egy példát. Amikor egyik utolsó találkozásunkkor Kristóffal arról beszéltünk, hogy mit gondol a 100 pilléről, akkor azt mondta, hogy az első helyen az amerikai áll. Utána a másodikon legalább 4 vagy 5, de lehet akár 8 esé- lyes is. Szóval innen kerül ki a harmadik helyezett is. Erre én megkérdeztem tőle, hogy vajon ez a többi, általa megnevezett 4–5 sportoló nem pont ugyanezt gondolja? Ha ő eleve elveti az első helyet mint esélytelent, akkor neki a többi 8 versenyzővel kell megbirkóznia, ha viszont az első helyért küzd, akkor csak egy ember marad, akit le kell győznie. Ne tegye magát kevesebbre, mint ami a lehetőségben rejlik.

– Mi a véleménye az edzőváltásokról?

– Nem vagyok feltétlen híve. Azt vallom, hogy minden sportolónak megvan a maga személyisége, akihez illeszkedni tud egy szakmailag jól felkészült edző, egymással együttműködve képesek nagyot alkotni. Ha jóban-rosszban együtt felküszködtek az első sikerekig, akkor annyi közös tapasztalat van már a hátuk mögött, amit bármely újdonsült, magát profinak valló edző sem képes pótolni.

– A személyiség fejlesztése mennyire fontos a sportban?

– Rendkívül. Azt gondolom, nemcsak a test és a sportág, hanem az egyéniség és a sportág is fontos szerepet fog kapni.

– Ekkora szakmai tapasztalattal nem gondolt még a tanításra?

– Dehogynem, előadásokat szoktam tartani itthon és amíg lehetett, külföldön is, de ahogy beszéltünk is róla, közbejött a vírus.

A lelki béke bennünk van

– Milyen fontosabb célkitűzései vannak a jövőt illetően?

– Most nem tudok konkrét célt megfogalmazni, de nyitott, érdeklődő emberként biztosan szembejönnek velem újabb és újabb kihívások.

– Mint pszichiáter hogyan látja a magyar embereket?

– Rendkívül szorgalmas, dolgos nemzet vagyunk, ugyanakkor agyonhajszoltak is, mert mindig többet és többet akarunk, no és persze azonnal. Azonnal aludni, boldognak lenni, vagy akár gazdagnak, és persze bármi áron. Nem tudunk kikapcsolni, megállni és örülni a pillanatnak, annak, ami van, amit addig már megtettünk, elértünk. Mindig valami csodában, egy zöld-kék csodabogyóban, vagy valami csuda zenében keressük a boldogulást, a lelki békét, miközben észre sem vesszük, hogy az bennünk van.