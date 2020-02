A hét arca: Hajtai Vanessza előretekintene, nem hátra  

Drámai csatában szerzett fontos két pontot a Motherson-Mosonmagyaróvár, mely múlt pénteken a Békéscsabát győzte le hazai pályán egy góllal. A döntő találatot Hajtai Vanessza szerezte az utolsó pillanatokban.

Hajtai Vanessza számára igazán emlékezetesen alakult a múlt heti Békéscsaba elleni mérkőzés. A balszélső döntetlennél egy labdaszerzést követően az utolsó másodpercekben „bevitte” a győztes találatot, majd nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ellentámadásból már ne szülessen csabai találat.

„Természetesen nagyon örülök, hogy így alakult, de nem azért, mert én lőttem a mindent eldöntő gólt – kezdte Hajtai Vanessza. – Tényleg mindegy, kinek a találata jelenti a két pontot, a legfontosabb a győzelem. Most nekem volt erre lehetőségem. Bevallom, nem is gondolkodtam, mikor Katona Flórától megkaptam a labdát, csak arra koncentráltam, hogy ne hibázzak. Tudtam, láttam, hogy előtte a Békéscsaba felállt fala ellen nem igazán ment a góllövés, viszont a labdaszerzés után volt lehetőség egy gyors lerohanásra. Nagyon boldog voltam, hogy gólt lőttem, majd utána hárman akadályoztuk meg Barján Biankát abban, hogy esetleg lőjön. Ez is azt mutatta, mindenki nagyon akarta a sikert, és igazi csapatként küzdöttünk.”

Hajtai elmondta: nehéz meccset vártak, így nem lepődtek meg, hogy így is alakult az eredmény: „Láttuk a Békéscsaba MTK elleni mérkőzésének felvételét, ott esélyt sem adott ellenfelének a Csaba. Ők az életükért küzdenek, így sejtettük, hogy nem adják fel egy pillanatra se. Persze mi sem. Azzal, hogy a győzelemmel kicsit fellélegezhetünk, nem foglalkozunk. Mi eleve úgy vagyunk a lányokkal, hogy nem hátrafelé, inkább előre szeretünk nézegetni.”

A mosonmagyaróváriakra a héten két mérkőzés vár: kedden este a Ligakupa negyeddöntőjében – zárt kapus mérkőzésen – a Szent István, szombaton az NB I-ben az Érd otthonában lépnek pályára.

„Mindkét találkozót szeretnénk megnyerni. Egyik sem lesz könnyű, de ha felszabadultan kézilabdázunk, akkor összejöhetnek a sikerek. Az Érd elleni lesz várhatóan sokkal nehezebb, de remélem, meg tudjuk őket lepni” – mondta a fiatal balszélső.