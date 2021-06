A három legjobb akadémia között a Soproni Sportiskola

Fennállása óta legjobb évét zárta a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia. A fiú utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületek eredményeinek összesítése alapján az első három között zárta a szezont.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros

Rendkívüli év volt sosem látott nehézségekkel és fantasztikus eredményekkel, sporttörténeti legekkel fűszerezve. A Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia csapatai minden korosztályban bejutottak az országos bajnokság legjobb nyolc csapata közé, s ezt csak nagyon kevés kosárlabda utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesület mondhatja el magáról. A szakmai sikereket a szezon végén két bronzérem, egy negyedik és egy ötödik hely is mutatja.

– Ezek az eredmények önmagukban is fontosak, hiszen azt mutatják, jó úton járunk, de kiemelten számítanak most, amikor pályázunk a nemzeti akadémiai címre. Ebben támogat bennünket a város és az egyetem is – mondta el a szakmai stáb évértékelőjén Horváth József szakmai igazgató, hozzátéve: aki profi kosaras akar lenni a soproni régióban, annak a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémiában van a helye.

A visszatekintésben jelentős momentum volt, hogy március elsejétől a sportiskola üzemelteti a Krasznai Ferenc Sportcsarnokot. Lett végre egy hely, ami otthona a sportiskolások nagy családjának.

Kikerülhetetlen téma a 2020-2021-es szezon értékelésében a Covid, erről Horváth József összefoglalóan annyit mondott: a jó döntéseknek és a szerencsének is köszönhetően nem okozott súlyos megbetegedéseket, így problémákat sem a vírus. Most már látszik, hogy bár a fejlődést lassította, a biztonság érdekében helyes döntés volt például a különböző korosztályos csapatok közötti mozgás tiltása.

Jó hír, hogy a sportiskola edzői közül többen is jelentkeztek a Testnevelési Egyetem szakedzői képzésére: sikeres felvételijükkel az akadémiát is erősítik.

Az évértékelő kitért arra is, hogy még szorosabb lett a kapcsolat a felnőtt csapatokkal, s ez a játékosmozgásokban is megnyilvánult. „Kétségtelen, hogy az SKC profi elvárásainak a sportiskolából átkerülve nehéz azonnal megfelelni, de ezért is fontos a köztes állomás: a SMAFC” – mondta erről az igazgató.