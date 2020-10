A győri Sipőcz Richárd közelebb kerülhet az olimpiához

Harmincöt versenyzőt nevezett be a Magyar Judo Szövetség a pénteken kezdődő Grand Slam Hungary olimpiai kvalifikációs viadalra, melyen többen nagy lépést tehetnek a jövő évi olimpiai részvétel felé.

Két neves hiányzó

Az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok Ungvári Miklós nemrég esett át a koronavírus-fertőzésen, s egyelőre nincs olyan állapotban, hogy nyugodt szívvel vállalni tudná a részvételt. Ugyancsak távol marad a versenytől a tavalyi budapesti Grand Prix-viadalon bronzérmes Szabó Frigyes, akit sérülés akadályoz meg abban, hogy gyarapítsa olimpiai kvalifikációs pontjainak számát.

Mindez azért is fájdalmas, mert mindketten közel állnak ahhoz, hogy kiharcolják a tokiói indulás jogát, s nagy lehetőség nyílt volna erre hazai pályán, a Papp László Arénában.

Végre verseny!

Egy lépéssel közelebb kerülhet viszont álmaihoz a győri SZESE dzsúdósa, Sipőcz Richárd, aki +100 kg-ban képviseli a magyar színeket. A fiatal versenyző a közelmúltban az U23-as bajnoki címmel tért vissza a karantén utáni időszakból, úgy érzi, jó formában van, egészséges önbizalommal várja a versenyt, ugyanakkor nehéz jósolnia, mire lehet képes.

„Ami biztos, az élmezőny nagy része eljön a versenyre, hiszen mindenki örül, hogy végre versenyezhet. A többiek is úgy vannak vele, hogy mielőbb visszatérnének a régi kerékvágásba, emellett pedig szeretnék lemérni, hol is tartanak” – kezdte Sipőcz Richárd, aki fiatal kora ellenére már rendelkezik felnőtt Grand Prix-éremmel is.

Előrelépni

„Nagyon örülnék, ha esetleg sikerülne ismét a dobogóra odaérni, de már a pontszerző hely sem lenne rossz. Az olimpia szempontjából itt nagyot lehet előrelépni, ha esetleg érmes lennék, akkor annyi pontot kapnék, hogy a kvalifikációs helyek közelébe kerülnék” – fogalmazott a fiatal cselgáncsozó, akinek jelenleg 1157 pontja van, amivel 36. a listán a súlycsoportjában. A már olimpiai részvételt érő 26. helyen 1821 pontja van a tádzsik Temur Rakimovnak.

„Szerintem jól dolgoztunk az elmúlt időszakban, erősnek érzem magam, és ahogyan eddig, úgy most sem félek senkitől. Aki szemben áll majd velem a tatamin, szeretném legyőzni, de ha jobb lesz nálam, akkor fejet hajtok előtte. Ennek ellenére remélem, sikerül minél több mérkőzést vívnom a hétvégén” – tette hozzá Sipőcz Richárd, aki úgy érzi, furcsa lesz üres lelátók előtt versenyezni egy ilyen tornán.

Szurkolók nélkül

„Más esetben biztosan sokan lennének a nézőtéren, így nem lesz olyan a hangulat, mint mondjuk a tavalyi Grand Prix-n. Viszont ami előnyt jelenthet, hogy az edzővel jobban lehet kommunikálni, és egy-egy hasznos tanács ilyenkor sokat segíthet” – mondta a dzsúdós, aki a Széchenyi-egyetem sport és rekreáció szakán elsőéves hallgató.

„Eddig nagyon tetszik az egyetem, az órák is jók, valamint a társaság is. Hogy pontosan milyen terület felé orientálódom, még nem tudom, egyelőre igyekszem mindennel alaposabban megismerkedni” – árulta el a sportoló.

Pánczél Gábor, a férfiak szövetségi kapitánya egyébként a fiatalok, így Sipőcz Richárd hétvégi szereplésével kapcsolatban így fogalmazott: „Nagy részük menedzselési szándékkal jutott ide, ők a korosztályukban már nemzetközi szinten teljesítettek, most hazai pályán belekóstolhatnak egy felnőtt Grand Slam hangulatába. Velük szemben nem támaszthatunk nagy követelményeket, minél több meccset tudnak vívni, annál hasznosabb számukra ez a lehetőség.”