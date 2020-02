A győri sárga-kékek idei első győzelmükre hajtanak – Gyirmót-Szolnoki MÁV – online 14 órától

Vasárnap a Merkantil Bank NB II 24. fordulóját rendezik. A Gyirmót megszerezheti idei első győzelmét, az ETO pedig idegenben javíthat.

Előzetes

Gyirmót FC Győr– Szolnoki MÁV 0-0

Gyirmót, Alcufer Stadion, 14 óra. V.: Kovács J. Z.

A Gyirmót egy vereséggel és egy döntetlennel kezdte az idei évet, így mindenképpen győznie kell, hogy csökkentse hátrányát a feljutó helyhez képest.

„Legutóbb Szegeden jobban játszottunk ellenfelünknél, amíg létszám azonosan futballoztunk. Abban a periódusban jött a kiállítás egy egyéni felelőtlenség miatt, amelyben kezdtük átvenni az irányítást és helyzeteket dolgoztunk ki, de volt annyi tartás a csapatban, hogy kapott találat nélkül lehozta a mérkőzést. Támadásban sajnos már nem maradt annyi erőnk, hogy helyzeteket dolgozzunk ki és értékesítsük azokat. A csapatban a játék alapján ennél mindenképpen több van, de ezt a játékot gólra játsszák, amivel hadilábon állunk. A következő mérkőzést is nullára kell hozni hátul és gólokat kell lőni, ami benne van a csapatban. Harcos csapat ellen játszunk, nem lesz könnyű mérkőzés. Keményen védekeznek, de mindenáron győzni kell hazai pályán” – mondta Csertői Aurél, a Marcal-partiak vezetőedzője. A kiállított Széles Imre egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Kazincbarcika–WKW ETO FC Győr 0-0

Putnok, Várady Béla Sportközpont, 14 óra. V.: Ducsai.

A legutóbbi fordulóban elszenvedett vereség nagyon rosszkor jött a zöld-fehéreknek, de azért az nyugodt szívvel leírható, hogy a játékvezető ítéletei jelentős mértékben befolyásolták a végeredményt.

„A vereség ellenére a mérkőzésen voltak jó dolgaink, amikre lehet építkezni a továbbiakban – mondja Kondás Elemér, a WKW ETO FC Győr vezetőedzője. – A meccsen mi is hibáztunk, más is hibázott, a sajátunkból igyekeztünk tanulni, hogy ne ismetlődjenek meg már Kazincbarcikán sem. Mint mindig győzelemre játszunk vasárnap is, és remélem, sikerül elhozni a három pontot. Az összeállításban biztos, hogy lesz változás, hiszen a Siófok ellen megsérült Priskin Tamásra hosszabb ideig nem számíthatok. Hiányzik majd Vári Barnabás is, aki sárga lapok miatti büntetését tölti. A héten leigazolt Fejes András a kezdőcsapatban kap helyet, valamint Kiss Máté is már olyan fizikai állapotban van, hogy számíthatok a játékára.”

További párosítások: Nyíregyháza–Ajka, Vác–Soroksár, Budafok–Dorog, Haladás–Csákvár, Siófok–Szeged, 14 óra. Vasas–Tiszakécske, 17 óra. MTK–Békéscsaba, 18 óra (tv: M4 Sport).

A bajnokság állása

1. MTK 22 16 4 2 53 – 25 52

2. Budafok 22 14 4 4 37 – 18 46

3. Siófok 21 11 6 4 36 – 22 39

4. WKW ETO 22 10 7 5 31 – 23 37

5. Gyirmót 22 10 6 6 28 – 19 36

6. Csákvár 21 11 2 8 32 – 35 35

7. Vasas 22 10 5 7 42 – 33 35

8. Nyíregyháza 22 10 2 10 40 – 36 32

9. Soroksár 22 9 4 9 34 – 38 31

10. Békéscsaba 22 8 6 8 26 – 28 30

11. Dorog 22 8 4 10 26 – 27 28

12. Budaörs 22 8 3 11 29 – 33 27

13. Szeged 21 6 8 7 24 – 24 26

14. Kazincbarcika 22 6 8 8 26 – 30 26

15. Ajka 22 6 5 11 34 – 40 23

16. Tiszakécske 22 6 4 12 20 – 39 22

17. Szolnok 21 5 7 9 17 – 24 22

18. Haladás 22 3 8 11 20 – 31 17

19. Vác 22 1 5 16 12 – 42 8

20. Balmazújváros* 0 0 0 0 0 – 0 0

* A Balmazújváros kizárva.