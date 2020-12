A győri az ország legjobb klubja

Remekül sikerült a kaposvári országos bajnokság a Győri Úszó SE versenyzőinek, hiszen a négy nap során a győri lett a legeredményesebb csapat.

Az éremtábla élén 8 arany-, 7 ezüst- és 3 bronzéremmel zárt a GYÚSE, melynek Albert Soma, Andor Benedek, Balog Gábor, Földházi Dávid, Giczi Mátyás, Gyárfás Bence, Jakabos Zsuzsanna, Kovács Réka, Lobanovszkij Maxim, Pózvai Kiara, Sebestyén Dalma, Safrankó Sára, Szabó Szebasztián és Szentes Bence volt a tagja.

A zárónapon – a többi napról korábban beszámoltunk – Sebestyén Dalma révén gyűjtött be egy aranyat a csapat. Érdekesen alakult a száz pillangó fináléja, mely az ob legszorosabb versenyét hozta: a győri úszónő egyetlen századdal előzte meg Verrasztó Evelynt, hogy aztán a B döntőben Kapás Boglárka a nap legjobb idejét érje el. Miután a 200-as világbajnok kissé lazán vette az előfutamot, nem sikerült a legjobb nyolc közé kerülnie, így aztán magának bizonyított a B fináléban, amikor 11 századdal jobbat úszott a bajnoknál, de az arany természetesen Sebestyéné.

Sebestyén Dalma így nyilatkozott a finálé után: „Azért érzem, hogy ez már az utolsó nap, de a száz pillangó után az ötven mellet is bevállaltam a csapat miatt. Örülök, hogy sikerült megnyerni ezt a számot, erőt ad a folytatáshoz.”

Petrov Árpád vezetőedző érthetően elégedetten értékelt: „Elöljáróban annyit mondanék, hogy az ob mindenkinek komoly kihívást jelentett, hiszen rendhagyó időpontban volt. Eredetileg márciusban kellett volna ezt megrendezni, nagy pályán ilyen időpontban nem szokott versenyezni senki, általában ilyenkor a rövidpályás szezon végéhez közeledünk. A nemrégiben befejeződött nemzetközi úszóliga öt-hét hetes időszakot ölelt fel több úszónk számára, amit még tetézett az is, hogy igazodva a tokiói olimpia időrendjéhez, kora reggel, délelőtt voltak a döntők. Ez mentálisan és fizikálisan is komoly erőpróba volt a versenyzőknek. Ennek ellenére kiválóan teljesítettünk, mert nemcsak az éremtáblázaton, hanem a pontversenyben is mi lettünk a legjobbak. Természetesen elégedett és büszke vagyok a csapatra, felnőttünk a feladathoz.”

Nincs megállás az úszóknak, hiszen az Aqua Sportközpontban mától rendezik a hagyományos Győr Open nemzetközi versenyt.

„A korábbi évekhez képest kicsivel kevesebb lesz az induló a járvány miatt, mintegy ötszáz versenyző érkezése várható, fele külföldi. Két szakaszra bontjuk a mezőnyt, kétszázötvennél többen egyszerre nem lesznek az uszodában. Csak érzékeltetésként mondom, hogy máskor ezres létszám is előfordult. A legszigorúbb járványügyi intézkedéseket a Semmelweis Egyetem biztosítja. A verseny ezúttal is rangos, akár hivatalos olimpiai szintet is lehet úszni. A sűrű program miatt több topversenyzőnk kihagyja a viadalt, közülünk Jakabos Zsu nem indul, mert a nemzetközi úszóliga és az ob versenysorozata miatt ki van kicsit merülve. Amúgy mindenkire rábíztam, hogy rajtkőre áll-e vagy sem. Lesznek azért felnőtt válogatott versenyzőink a mezőnyben” – fogalmazott Petrov Árpád.

A győriek felkészítéséért felelős szakmai stáb: Balog Gábor, Csernák Márta, dr. Csulák Emese, dr. Sydó Nóra, Erdősiné Varju Katalin, Gyárfás Bence, Maschler Edit, Petrov Árpád, Petrov Iván, Platonov Miklós, prof. dr. Merkely Béla, Rajos István, Sebestyén Balázs, Varga Zsófia.