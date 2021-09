A fantasztikus győri ETO-lányok kiütötték a Fradit – fotók

A Simple Női Liga 4. fordulójában zöld-fehér rangadót rendeztek, ahol az ETO FC Győr NB I-es labdarúgócsapata a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadta. Az első félidőben megszerzett előnyt, a második játékrészben két gyönyörű góllal növelte a győri csapat, így megérdemelten győzött.

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

ETO FC Győr – Ferencvárosi TC 4-0 (1-0)

Győr, ETO Stadion, 300 néző. V.: Urbán (Török, Vad).

ETO FC Győr: Szőcs R.- Tillinger D. (Fél P. 53’), Kovács L., Nagy F., Németh L., Rácz Zs., Savanya Cs., Oláh A. (Sali 77’), Öreg C. (Vida 87’), Süle D., Cameron Tiffany. Vezetőedző: Menczeles Iván.

Ferencvárosi TC: Bednar – Mays, Rőhrberg (Klostermann 74’), Ivanusa (Nagypál 57’), Németh D., Pusztai, Zlidnis, Vágó, Czellér (Siklér (69’), Csányi. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Oláh (35’), Tiffany Cameron (55’), Savanya (90’), Vida (91’).

A zöld-fehér rangadó első félideje kiegyenlített játékot hozott, ám a vezetést az ETO tudta megszerezni. Oláh szögletébe egy vendég védő rosszul ért bele, és így a hosszúba pörgött a labda 1-0. A második játékrész eleje is nekünk sikerült jól, ugyanis Tiffany Cameron kapott remek labdát, majd egy gyönyörű egyéni akció után megverte védőjét, és balról középre húzva kilőtte a hosszút 2-0. Szőcs Rékának az első komoly védést a 84. percben kellett bemutatnia, akkor egy távoli bomba után kellett bravúrral hárítania.

Az utolsó percben sikerült bebiztosítani a győzelmet, előbb Savanyának gurított vissza Cameron, aki egy állítás után a hálóba bombázott, majd a csereként beállt Vida futott versenyt védőjével, és a kifutó kapus mellett elpöckölte a labdát, így kialakítva a 4-0-s végeredményt. Ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattunk, hála szervezett és eredményes játéknak. Korábban ezen a párosításon a női mezőnyben még nem született győri győzelem, így történelmi sikert könyvelhettek el lányaink, akik jövő héten a Soroksár vendégei lesznek, és hasonló eredmény reményében léphetnek pályára.

Menczeles Iván: – Fantasztikus csapatom van, amit megbeszéltünk a meccs előtt, azt maradéktalanul be is tartották. Úgy gondolom, hogy ma minden csapatrészben jobbak voltunk, mint a Ferencváros. Bízom benne, hogy még tovább tudunk fejlődni, mert azért hibák ezen a találkozón is becsúsztak, de ezt a Fradi nem tudta kihasználni, talán helyzetük is csak egy volt. Úgy érzem, hogy még ilyen arányban is megérdemelten nyertük meg a mérkőzést

Dörnyei Balázs: – Nem jó szellemben kezdtük a mérkőzést. Talán két olyan teljesítmény volt a csapatban, ami a közepesnél jobb volt, sajnos ez így alakult a végére. A 2-0 sem volt szép eredmény, utána elkezdtünk eszetlenül rohanni előre, aminek újabb két gól lett az eredménye, nagyon rosszul néz ki ez a végeredmény.