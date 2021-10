A döntőbe készül a világbajnokságon Mészáros Krisztofer, a Győri AC tornásza

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

Hétéves korában vett részt egy próbanapon, ahol nagyon megtetszett neki a sportág: az volt a feladat, hogy egy bálát kellett átugrani tigrisbukfenccel, ő pedig olyan magasan vitte át, hogy a szülők is csak ámultak. Az edzők már akkor azt mondták neki, hogy ha kitart, jó tornász lehet belőle. Végül ott ragadt és azóta is Szűcs Róbert az edzője, akivel már a válogatottnál is együtt dolgozhat.

A tornász elmondta: Berki Krisztiánra – akkor is, amikor még nem volt olimpiai bajnok – mindig példaképeként tekintett, nap mint nap motiválja, hogy hasonló sikereket érjen el.

Napi két edzés mellett nincs magánélet

– Hogy telik egy profi bajnok tornász átlagos napja? – kérdeztük elsőként a friss címvédőt.

– Hét órakor felkelek, majd fél nyolc körül indulok a terembe. Reggelente végigcsinálok egy Bemer-terápiát, ami sokat segít a gyors regenerációban, majd a bemelegítést követően kilenc órától egészen délig edzünk. Innen, ha van annyi időm, hazamegyek, vagy az iskolába, délután háromtól este hatig aztán újból edzünk.

– Ennyi teendő mellett jut ideje magánéletre? Ha van párja, ő hogy viseli ezt az állandó rohanást?

– Nincs párom. Ha Győrben is vagyok, a napi két edzés és az iskola mellett este fáradtan érek haza, így nem is igazán jutna idő egy párkapcsolatra.

– Ha már a tanulás szóba került, idén ballagott a Bercsényi-iskolában, ahol a Fehér Miklós-díjat is átvehette. Mik a tervei a folytatásban?

– Magam is meglepődtem, mikor szertornászként megkaptam ezt az elismerést, és természetesen nagyon örültem neki. Utána tudtam meg, hogy ez a díj mekkora értékkel bír. Jelenleg plusz egy évet maradtam az iskolában, ahol sport­edzői képesítést kapok, ezt követően pedig sport és rekreáció szakon szeretnék továbbtanulni a Széchenyi-egyetemen.

Egy szezon, egy gyakorlat

– Rengeteget edz, tavaly azonban a járvány jócskán beleszólt a felkészülésbe, ráadásul több versenyen is indult volna, amelyek végül elmaradtak. Idén mennyiben más a helyzet? Megfelelő erőfelmérők voltak ezek a Világkupa-versenyek és nagydíjak a világbajnokság előtt?

– Kifejezetten jó eddig az idei versenyszezon, hiszen a vb-t megelőzően az elmúlt öt hétben öt versenyünk is volt. Minden héten utaztunk, csak hétfőn és kedden voltunk itthon, a többi időt jóformán külföldön töltöttük. A felkészülés és a szezonkezdet kicsit nehezen indult, de a végére nagyon jól belejöttünk és egyre magabiztosabbak a gyakorlataim is.

– Azt mondta, idén másabb gyakorlatsorral készült. Milyen időközönként kell váltania, hogy szintet tudjon lépni, és mennyi idő, míg egy új technikai elemet annyira begyakorol, hogy azt egy versenyen tökéletesen prezentálni tudja?

– Egy versenyszezonban általában egy gyakorlatsort szoktunk végigcsinálni. Csak akkor változtatunk rajta évad közben, ha már túl könnyű egy elem, de inkább szezon előtt állítjuk össze a feladatokat. Idén erősebb gyakorlatsorral készültem, mint az előző szezonban, így sikerült fejlődnöm. Az, hogy ezt mennyi idő alatt sikerül begyakorolni, nagyban függ az adott elem nehézségi fokától, és attól is, hogy mennyit vesz ki az emberből. Berki Krisztián mesélte egyszer, hogy egy elemet egy éven át tartott beépítenie a sorozatába, mire magabiztosan meg tudta csinálni.

– A korábbi tornász Virág Zsolt történetét biztosan ismeri. Megfordul a fejében, amikor a szerhez lép, hogy most nem hibázhat? Hogy lehet ezt kizárni?

– Zsolt is Szűcs Róbert tanítványa volt, néhány alkalommal találkoztam vele, és ismerem a történetét. Az edzőm esetében azért előfordult olyan, hogy egy-egy elemtől jobban tartott, az én munkámat azonban nem befolyásolta. Az ilyen esetek miatt is fontos, hogy az ember ne gondoljon másra, mikor odaáll egy gyakorlathoz, mert egy rossz mozdulat és egyből ott a baj. Vannak olyan barátaim, akik úgy lépnek a szerhez, hogy mi van, ha valami történik, de szerintem ez nem jó mentalitás. A koncentráció mellett pedig nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, valamint a regeneráció is.

Bajnoki Címvédés egyéni csúccsal

– Eszéken bronzéremmel kezdte a megmérettetések sorát, a bukaresti nemzetközi versenyen pedig két arany, egy ezüst, egy bronz és egy összetett ezüst jutott önnek. Ezt követően a Savaria GP-n szerzett egy második és két harmadik helyet, majd legutóbb az országos bajnokságon tarolt: egyéni csúccsal, 83,05 ponttal védte meg címét összetettben s zárt végül három arannyal és egy ezüsttel. Ha az egész évét nézzük, úgy tűnik, sikerült jól felépíteniük a programot. Számított ilyen eredménysorra, mikor elkezdték a felkészülést?

– Mindegyik versenynek úgy indultam neki, hogy a lehető legjobb eredményt szeretném elérni. Persze mindenki az éremre hajt, így előfordult, hogy még a döntőbe se jutottam be, azonban más versenyeken ez sikerült, és szerintem jó úton járok. Nagyon örültem neki, hogy összejött a címvédés az ob-n. Úgy gondolom, összességében jó gyakorlatokat tudtam csinálni minden szeren, de még voltak apróbb hibák, amiket egy néző például nem vesz észre. Talajon csak egy sorba tudtam beleállni, lovon pedig korrigálnom kellett, tehát van még min javítani a két aranyérem ellenére. Gyűrűn a leugrásba kellett volna beleállni, de ez még egy új leugrás, amit be kell versenyeznem. Mindenesetre örülnék, ha a világbajnokságon is sikerülne hasonló pontszámot elérnem, mert azzal biztosan ott lennék a döntőben és a top tizenötben.

– Úgy tűnik, csúcsformában várja a japán rendezésű vb-t. Van még önben több is?

– Ezekkel a gyakorlatokkal nagyjából nyolcvannégy pontot tudok elérni egy versenyen, persze sok új elem van még ezeken kívül a tarsolyban. Idővel, ahogy folyamatosan fejlődök, ezt a pontszámot még négy-öttel feljebb lehet majd tolni.

Cél a legjobbak közé kerülni

– Nyilván ez a fantasztikus szereplés felkelti az emberek figyelmét. Hogyan tudja kezelni az ezzel járó felhajtást?

– Annyira nem érzékelem a rivaldafényt. Persze amikor az ember élő adás előtt áll az M4 Sporton, azért izgul, hogy ne mondjon rosszat, de ez a drukk nagyjából tizenöt percig tart.

– Klubtársával, Tomcsányi Benedekkel és edzőjével, Szűcs Róberttel is együtt dolgozhat a válogatottnál. Miben jelent ez könnyebbséget, megnyugvást?

– Valóban, lassan már egy éve a válogatottnál is dolgozik Szűcs Róbert, ami nagy könnyebbség. Nagyon örültünk neki, mikor bejelentették, mert így sokkal könnyebb megbeszélni a dolgokat és bármely esetben azonnal tudunk kérdezni tőle.

– A válogatott első számú tornásza lesz a vb-n, hiszen hat szeren szerepel. Megtiszteltetés ez vagy inkább nyomás alatt tartja ez a szerepkör?

– Inkább megtiszteltetésként élem meg ezt a lehetőséget, örülök, hogy hatszerezhetek, és próbálom nem nyomásként felfogni. Miután ez egy egyéni vb lesz, a saját vállamon van a teher. Egy csapatverseny esetén másabb lenne, hiszen nagyban befolyásolja a csapat helyezését, hogy ki hogyan teljesít, de mindkét esetben tökéletesen kell elvégezni a gyakorlatokat.

– Jövő héten, október 18. és 24. között rendezik a világbajnokságot Japánban, ahová kedden érkeztek. Milyen eredménnyel lenne elégedett?

– Miután hat szeren indulok, a legfőbb célom, hogy minden gyakorlatot jól csináljak meg és összetettben bejussak a döntőbe. A szerenkénti finálékra még nem tudom, mekkora esélyem lesz, mert egyelőre nem adták ki az indulók névsorát, de egy jobb szerepléssel lovon vagy talajon is előfordulhat, hogy bekerülök a legjobbak közé.

Hat szeren a világbajnokságon „Eredeti terveink szerint Mészáros Krisztofer és Balázs Krisztián lett volna a hatszeres tornászunk, azonban »Kiki« sérülése közbeszólt, emiatt teljes egészében kihagyja a világbajnokságot. Ha a vb-n Mészáros Krisztofer olyan teljesítményt tud nyújtani, mint a Duna Aszfalt ob első napján, vagyis nyolc­vanhárom pont felett tud tornázni, akkor esélye lehet az egyéni összetett döntőre, ahova a legjobb huszonnégy juthat be, országonként két-két sportoló – fogalmazott a versenyre készülő férfiválogatott szövetségi kapitánya, Kovács István. – Szerenként Vecsernyés Dávidnak lehet esélye. Nem lesz könnyű dolga, de ha a tudásának megfelelőt nyújtja, akkor ott lehet a finálé közelében. A többiek számára ez tapasztalatszerzésként szolgál a jövő évre, amikor már olimpiai kvalifikációs versenyek lesznek.”