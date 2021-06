55 évesen sem múlik a lelkesedése a Lipót hálóőrének

Az NB II-es Lipót férfi kézilabdacsapatában véd Bordács Tamás, aki a múlt hónapban ünnepelte 55. születésnapját. Bár sokan furán néznek rá, hogy ennyi idősen ott áll a kapuban, sokszor akkor is elcsodálkoznak, mikor kispárgáz egy lövést az alsó sarokból.

Az NB II-es Lipót férficsapatában véd Bordács Tamás, aki a múlt hónapban ünnepelte 55. születésnapját. Volt idő, amikor maga sem hitte, hogy visszatér még a kézilabdapályára, de a mai napig az egyik leglelkesebb játékos. A rutinos kapus későn kezdett kézilabdázni, majdnem húsz évig szüneteltette a játékot, de mióta újrakezdte, minden a játék körül forog. A nyári szünetben is aktív, egy amatőr strandkézilabda-csapatnak is oszlopos tagja.

„Én minden egyes edzésen ott vagyok, mondhatni, biztos pontnak számítok. Kell is ilyen ember, mert kézilabdában elég nehéz kapus nélkül edzeni” – kezdte a rutinos hálóőr, aki 1983-ban a győri Bercsényiben állt először a kapuban.

„Nem sporttagozatos voltam, hanem autószerelő szakra jártam, de a sportot szerettem és sok mindent kipróbáltam. Aztán úgy alakult, hogy bevettek a csapatba. Egy évvel később már a Mogaac játékosa voltam, és ott védtem több évig” – folytatta Bordács Tamás, aki 22 évesen megnősült, Ausztriában kezdett dolgozni, és jó húsz évre felhagyott a kézilabdázással.

„Nagyjából tizenöt éve futottam össze egy ismerősömmel, aki mondta, hogy edzésre megy az újraalakult Mogaacba. A csütörtöki edzésen már én is ott voltam” – mesélte Tamás, aki három éve igazolt Lipótra, ahol eleinte első számú kapus volt, most viszont annak az öt-tíz percnek is örül, amit edzőjétől, Fábián Ágnestől kap.

„Hogy meddig csinálom? Addig, amíg a többiek azt nem mondják, hogy elég volt, öreg. A lelkesedésem töretlen, attól tartok, magam nem is fogom megérezni, hogy már nem vagyok elég jó. Van, hogy furcsán néznek rám, mikor meglátnak, és olyat is kérdeztek, nem ciki-e ezt csinálni. Én erre azt válaszolom, hogy a munka után mindig ott lenni és végigcsinálni az edzést, majd hétvégén elutazni a meccsre szerintem nagy dolog. Aki ezt utánam tudja csinálni, esetleg tehet ilyen megjegyzést. Szerencsére azért még azzal is vissza tudok vágni, hogy ötvenöt évesen olykor kispárgázok egy lövést. Na, akkor is furcsán néznek, hogy ilyet is tudok…” – mondta nevetve a kapus, aki Ausztriában gumisként dolgozik, traktor- és teherautó-kerekekkel foglalkozik.

„Kemény munka, de utána jólesik az edzés” – tette hozzá, majd arról beszélt, hogy idén is nagy reményekkel várja a strandkézilabda-szezont.

„Hétvégén voltunk Vonyarcvashegyen, ahol az első fordulót rendezték. Győr-Lipót néven indulunk, és most tizenhat csapatból hatodikak lettünk. Ezzel elég sok pont jár, így van esély arra, hogy az augusztus első hétvégéjén esedékes nagydöntőbe bekerüljünk. Egy-két jó eredmény azért kell még ehhez. A strandkézi hét éve kezdődött, Győrben a 4 labda napjára álltunk össze. Azóta állandó résztvevője vagyok ezeknek a versenyeknek. Kiss Dániel a kezdetekkor és most Vonyarcon is sokat segített nekünk. Bevallom, annak idején magam sem gondoltam, hogy a hobbiból ilyen nagy szerelem lesz, de szerencsére így lett, és most az tart fiatalon, hogy nálam jó harminc évvel fiatalabbakkal edzhetek együtt. Talán jó példa vagyok előttük, ahogyan én is sokat tanulok tőlük” – mondta végezetül Bordács Tamás.