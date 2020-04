Visszalépett a támogatástól az OSC Újbuda vízilabdacsapat főszponzora

Az OSC Újbuda vízilabdacsapatának edzőit és játékosait arról tájékoztatta a névadó főszponzor A-Híd Zrt., hogy nem tudja tovább támogatni őket, miután nem képes teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Vad Lajos, a fővárosiak vezetőedzője az MTI-nek elmondta: társaihoz hasonlóan ő is csütörtökön (ma) kapta meg az értesítést, a jövőt illetően egyelőre rendkívül bizonytalan helyzetben van. Hozzátette, miután a koronavírus-járvány miatt „beütött a krach”, az erőnléti edző útmutatását követve a játékosok otthonukban egyénileg készülnek, így már negyedik hete egyikükkel sem találkozott.

„A kialakult helyzettel kapcsolatosan nem is tudok mit mondani, csupán a sajnálatomat kifejezni, hogy másfél éve tartó munkánk veszett ezzel kárba. A bajnokságban hibátlanok voltunk a szezonban, a Bajnokok Ligájában csoportunkban az első helyen álltunk. Csapatunkról mások mondták, nem mi, hogy a világ legjobb formájában lévő együttese” – mondta.

Vad Lajos kiemelte, esetükben tényleg a lehető legrosszabbkor történt minden, amit a világjárvány idézett elő.

„Mostanra álltunk össze igazán, igazi csapatként működtünk, nem pedig zsoldosokként játszottunk. Csapatsportágban utóbbit összhangba hozni a legnehezebb feladat. És most hiába minden, gyakorlatilag vége a bajnokságnak és vége a Bajnokok Ligájának is. Lehetne most sírni, szipogni, de attól most még ez van” – nyilatkozta az edző.

Az OSC a bajnokságban mind a 15 mérkőzését megnyerte, 14-et az alapszakaszban, egyet már a felsőházi rájátszásban. A BL-csoportjában tíz meccsen szerzett 22 pontjával az első helyen áll, kétpontos előnnyel a címvédő FTC-Telekom és a Pro Recco előtt, amelyek kilenc találkozójukat tudták lejátszani.

Forrás: MTI