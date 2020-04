Tünetmentes a koronavírusos Kozma Dominik

Az összes teszt eredménye még nem futott be, de már most biztos, hogy nyolc válogatott úszó is koronavírusos lett.

A fertőzöttek között van a gyorsúszó világbajnoki bronzérmes és négyszeres Eb-harmadik Kozma Dominik is – írja a Mandiner. A válogatott úszó első tesztje még negatív volt a törökországi edzőtáborozás után. A második viszont már pozitív. Dominik a feleségével, Zsófival házi karanténban van. Úgy tudja, a járványügyi szakemberek felkeresik majd a pozitív minta miatt. „Nekem ráadásul az első tesztem negatív lett és mégis… Sajnos annyira nem lehet tudni, hogy hol kaphatja el az ember a fertőzést, ráadásul sokszor tünetei sincsenek a betegségnek, hogy mindenkit arra bíztatok, tényleg maradjon otthon" – mondta a Mandinernek a népszerű sprinter. Kozma Dominik tünetmentes, csupán rövid ideig volt hurutos köhögése. Elmondta, az edzőtáborban is nagyon vigyáztak, betartották az egészségügyi előírásokat, ehhez képest több úszótársa is elkapta a vírust. Borítókép: Kozma Dominik a férfi 200 méteres gyorsúszás döntője után a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 23-án