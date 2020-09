Nagyon komoly munka előzte meg a Szuperkupa-meccset

Rendkívül alapos előkészítő munka előzte meg a jövő csütörtöki Bayern München-Sevilla európai Szuperkupa-mérkőzést a Magyar Labdarúgó szövetség (MLSZ) szóvivője szerint.

Sipos Jenő az M1 aktuális csatornának kedden elmondta: az elmúlt napokban az európai szövetség (UEFA) több delegációja járt Budapesten.

„A szervezés rendkívül alapos előkészítő munkát igényelt, figyelni kellett többek között az utaztatásra, a határon és a stadionba történő beléptetésre, ott a biztonsági előírások és egészségügyi követelmények betartatására”

– fogalmazott. Az UEFA szakembereivel egyeztetve a mentőszolgálat, a rendőrség, valamint a biztonságért, közlekedésért felelős szervek is részt vettek az egyeztetéseken.

„A helyszín önmagában garantálja, hogy ez egy kiváló rendezvény lehet,

hiszen a Puskás Aréna lesz a jövő évi Európa-bajnokság egyik helyszíne, itt lesz 2023-ban majd az Európa-liga döntő, és a magyar válogatott is itt játssza a mérkőzéseit” – mondta Sipos Jenő. Leszögezte: a létesítmény megfelel az UEFA szigorú előírásainak és a szurkolók igényeinek is. A legfontosabbnak a szigorú járványügyi előírások betartását nevezte Sipos Jenő.

A stadion nézőtéri kapacitásának harminc százalékában lehetnek szurkolók, ez 20 ezer nézőt jelent.

Mindkét csapat részére 3-3 ezer jegyet biztosított az UEFA, a fennmaradó jegyek megvásárlására a lehetőséget pedig kisorsolta a beérkezett több tízezer igénylésből. Mint az MLSZ szóvivője elmondta, sok magyar drukkernek jutott jegy a találkozóra.

Magyar Kupa

Kitért a Magyar Kupára is, amelynek küzdelmei 128 csapat részvételével kezdődnek meg a hétvégén. Sipos Jenő kiemelte: az elmúlt években „presztízsében és méreteiben is fejlődött” az Európában egyik legrégebb óta futó kupasorozat, és most új arculatot kap a MOL Magyar Kupa.

Hangsúlyozta: a főtábla hétvégén kezdődő küzdelmeiben az ország összes régiójában lesznek mérkőzések, és nagy érdeklődésre számítanak, különösen az olyan találkozókon, amelyeken egy élvonalbeli együttes látogat egy kisebb településre.

A szóvivő kifejtette,

az egymérkőzéses párharcokon bármi megtörténhet, a korábbinál nagyobb esélye van bravúrt elérni a kisebb csapatoknak.

Mint mondta, minden esetben az alacsonyabb osztályú együttes lesz a pályaválasztó, döntetlen esetén pedig hosszabbítás, majd tizenegyesek döntenek a továbbjutásról. Az Európa-liga szereplésről döntő finálét a tervek szerint 2021 kora nyarán rendezik a Puskás Arénában.

A szóvivő fontosnak nevezte a járványügyi szabályok betartását, így a többi között a távolságtartást, maszkviselést minden résztvevő számára, és fegyelmezett viselkedést kért a szurkolóktól is.

Forrás: MTI

Borítókép: a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország – Uruguay barátságos labdarúgó-mérkőzés 2019. november 15-én