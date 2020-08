MTK-Fradi örökrangadóval indul ma az NBI

Bajnokok Ligája ide, Európa-liga oda, két hónap sem telt el és visszatér a magyar első osztályú futball, az NB I is. A 2020/21-es szezon ráadásul rögtön az örökrangadóval, az MTK-Ferencváros párharccal indul, ám ezen kívül is lesznek még érdekes meccsek az első fordulóban.

Érdemes megemlíteni, hogy a lebonyolításban fontos változás történt – emlékeztet az Origo.

Az MLSZ megszüntette azt a szabályt, hogy csak szombaton legyenek NB I-es mérkőzések,

így a jogtulajdonos M4 Sport valamennyi találkozót élőben közvetít. Ez viszont azt is jelenti, hogy a kezdési időpontokat széthúzták, már pénteken is lesznek NB I-es meccsek.

MTK – Ferencváros

augusztus 14., péntek, 18.15

Az MTK egy év másodosztályban eltöltött szezon után kivívta a feljutást: Michael Boris csapata magabiztosan vezette az NB II-t, amikor a küzdelmeket a koronavírus miatt félbeszakították. Az érkezők közül talán az Újpestről szabadon igazolhatóként a csapathoz csatlakozó Balázs Benjámin a legnagyobb erősítés, a budapesti kék-fehéreknek pedig alighanem az lesz az elsődleges céljuk, hogy liftezés helyett megragadjanak az első osztályban. Az első bravúrt rögtön a bajnok ellen az NB I nyitányán érhetik el, ehhez azonban alighanem Szergej Rebrovéknak is lesz néhány szava. A Fradi nem gyengült, minden kulcsemberét megtartotta, érkezőkből viszont nem volt hiány:

Dibusz Dénes és Gróf Dávid a korábbi válogatott Bogdán Ádám személyében újabb riválist kapott a kapuba.

Jött még egy horvát (Baturina), egy bosnyák (Kovacevic), egy francia (Laidouni) és egy albán (Uzuni) légiós, akikért a hírek szerint közép- és kelet-európai élcsapatokkal versenyzett a magyar bajnok – és jött ki győztesen. Az FTC bajnokság eleji szereplését a nemzetközi kupaszereplés is befolyásolhatja – persze nem az 1. fordulóban, ezt a meccset még biztosan lejátsszák. Kiindulva azonban a korábbi évek tapasztalataiból könnyen elképzelhető, hogy a szövetség és a riválisok segítségével halasztani fog a Fradi, amelynek természetesen idén is a bajnoki cím megszerzése az egyértelmű célja, ahogyan Orosz Pál az Origónak adott interjújában fogalmazott, következő állomásként a „Harminckettesek terét” – vagyis a BL-csoportkört célozta meg az egyesület.

Paks – Újpest

augusztus 15., szombat, 16.30

Osztermájer Gábor csapata az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást egy emlékezetes meccsen a Debrecennel szemben. Ennek ellenére meghatározó játékosok távoztak a Tolna megyeiektől,

a legérzékenyebb veszteség egyértelműen Könyves Norbert eligazolása, aki az előző szezonban 11 találattal második lett a góllövőlistán.

A klub a filozófiájához méltóan csak magyar játékosokkal erősített, akik közül talán a Diósgyőrt, a Ferencvárost és az MTK-t is megjárt Bognár Istvántól várhatnak a legtöbbet, de a Kaposvárról érkező Ádám Martin – Nagy Richárd duó is az együttes segítségére lehet. Amelynek stadionjának felújítását és átépítését teljesen befejezték, így az első fordulóban, az Újpest ellen avatják fel. A lila-fehéreknél is nagy volt a játékosmozgás,

többek között Zsótér, Litauszky és Novothny is távozott, visszatért viszont a IV. kerületbe a 26-szoros válogatott Stieber Zoltán.

Az Újpestet a tavalyi bajnokság végén a kiesés is megérintette. A budapesti klub végül nagyot hajrázott és egészen a tabella hatodik helyéig jött fel – a szurkolók és a vezetők is az utolsó fordulókban mutatott csapatra lennének kíváncsiak az idei szezonban. Az előjelek biztatóak, hiszen az Újpest hét idegenbeli mérkőzésén veretlen maradt, négy döntetlen mellett három győzelem a mutató, legutóbb 2015 októberében kapott ki Pakson. Most a stadionavatóba rondíthatnak bele, alighanem ez is a célja a fővárosiaknak.

Zalaegerszeg – MOL Fehérvár

augusztus 15., szombat, 18.35

Bár sokáig úgy tűnt, a Kaposvár mellett az előző szezon másik újonca, a ZTE is csak egy szezonra érkezett az NB I-be, egy jól időzített edzőváltással megindultak felfelé és végül magabiztosan hosszabbították meg élvonalbeli tagságukat.

A zalaiak „megmentője”, Márton Gábor pedig olyannyira felhívta magára a figyelmet az Egerszegen mutatott munkájával és főként őszinte támadójátékra alapuló futballjával, hogy nyáron a Vidi lecsapott rá és őt nevezte ki Joan Carrillo utódjaként.

A sors furcsa fintora, hogy a szakember már az első fordulóban visszatér a ZTE Arénába, immáron ellenfélként, a fehérvári együttest irányítva.

Amelyből Huszti Szabolcs és Juhász Roland visszavonult, Vinícius pedig Uruguayba igazolt, így több meghatározó játékost is pótolni kell. Budu Zivzivadzét Mezőkövesdről sikerült elcsábítani, tőle sokat várnak a csapatnál, ahogyan a CSZKA Szófiától érkező brazil Evandrótól is. Kovácsik Ádám is kapott egy riválist, Emil Rockov a szerb Vojvodinától érkezett a Fehérvárhoz. Ami a hazaiakat illeti, a Zete kerete alaposan kicserélődött, ráadásul

olyan kulcsemberek távoztak, mint Radó András (Vasas), Bobál Gergely (Nacional), vagy éppen Nikola Mitrovics (Újpest).

Természetesen érkezőkből sem volt hiány, a Paksnál már említett Könyves Norbert megszerzése nagy fegyvertény, akire pedig szerintünk mindenképpen érdemes lesz majd odafigyelni, az a Ferencvárostól kölcsönbe érkező 19 éves Szánthó Regő. Érdekesség, hogy Boér Gábor személyében egy újabb fiatal magyar edző bizonyíthat a kispadon. A két csapat más-más célokért küzd majd a bajnokságban, a ZTE-nek a biztos bennmaradás kiharcolása és az élmezőnyhöz való felzárkózás, a Vidinek pedig a Ferencváros megelőzése és a bajnoki cím lehet a fő feladat.

Diósgyőr – Mezőkövesd

augusztus 16., vasárnap, 16.55

A DVTK évek óta játszik a tűzzel, csodával határos módon azonban egyszer sem égette meg magát: rapszodikus szereplésével szinte az utolsó pillanatig harcol a kiesés ellen, mégis mindig megmenekül. Ettől az izgalmaktól alighanem mindenki megkímélné magát az egyesület környékén, legyen szó játékosról, vezetőről, szurkolóról egyaránt.

Feczkó Tamás együttese megszerezte a Kisvárdáról márciusban érdekes körülmények között távozó Gheorghe Grozavot, alighanem rá épül majd a miskolciak támadójátéka.

Ha ugyanis a román játékos ugyanazt a teljesítményt hozza majd, amit a szabolcsiaknál, sok örömteli percet okozhat a diósgyőrieknek. A Mezőkövesd két éve az NB I egyik meglepetés-csapata, Kuttor Attila együttese a 2018/19-es szezonban hatodik, az előző kiírásban negyedik lett, épphogy lecsúszva a dobogóról és a nemzetközi kupaindulásról. Pekár László és Budu Zivzivadze elvesztését azonban biztosan megérzi majd az együttes, még akkor is, ha érkezők is voltak szép számmal. Arról már mindenki megbizonyosodott, hogy minőségi munka folyik Mezőkövesden, most azonban talán az eddigieknél is nehezebb feladat előtt áll Kuttor Attila, ha ezúttal is oda akar érni a közvetlen élmezőny mögé.

Puskás Akadémia – Honvéd

augusztus 16., vasárnap, 19.00

Történetük legjobb NB I-es szereplését érték el legutóbb a felcsútiak, a bronzérem és az Európa-liga indulás minden várakozást felülmúlt a Pancho Arénában.

Nagy kérdés persze, hogy az esetleges kettős terhelést mennyire bírják majd Hornyák Zsolt játékosai,

ám a jelek szerint továbbra is csábító a Puskás FC, hiszen Joao Nunes és Weslen Júnior személyében portugál és brazil légiós is érkezett a nyáron a csapathoz. Felcsúton az a cél, hogy még közelebb férkőzzön az együttes a Fradi-Vidi pároshoz.

Az irány jó, hiszen az előző szezonban egyedüliként a mezőnyben nem kaptak ki a bajnoktól, ráadásul hazai pályán 4-1-re verték a Ferencvárost, és a MOL Arénából is elhozták a pontokat (1-3). Mivel a keret nagyjából együtt maradt, a Puskás idén is harcban lehet a dobogóért. Ahogyan a kupagyőztes Honvéd is, amelyhez

visszatért a bajnok csapat két tagja, Baráth Botond és Zsótér Donát,

a kispadra pedig Bódog Tamás ült le a nyáron. Kíváncsian várjuk, hogy a Kisvárda és a Diósgyőr után egy lényegesen erősebb kerettel mire lesz képes a szakember. Kispesten tehát derűsek a kilátások, komoly tényező lehet az idei bajnokságban a Honvéd.

Budafok – Kisvárda

augusztus 17., hétfő, 19.00

A forduló zárómeccsén mutatkozik be az élvonalba 74 év után újra feljutó Budafok, ráadásul hazai környezetben, talán a leginkább közvetlen riválisának tekinthető Kisvárda ellen. Csizmadia Csaba együttesét sokan féltik az NB I-től, ám van egy olyan megérzésünk, hogy okoz majd kellemes meglepetéseket az élvonalban.

A Puskás-díjas támadó, Zsóri Dániel Budafokon próbálja megvetni a lábát az élvonalban,

akire viszont talán nála is jobban érdemes lesz majd figyelni, az a csapatkapitány Kovács Dávid, aki az előző két évben 15 és 16 gólig jutott a másodosztályban. Kisvárdán Supka Attilának szavaztak bizalmat, ám nem emiatt kerültek be a hírekbe a szabolcsiak az utóbbi napokban, hanem mert

az egyik új igazolásuk koronavírusos lett.

Ez felborította a felkészülést, amelynek hajrája így nem volt zökkenőmentes, ráadásul nagy kérdés, hogy ki lesz az elsőszámú gólszerző. A már említett Grozavval még márciusban szerződést bontottak, Tischler Patrik Debrecenbe igazolt, Gosztonyi András pedig súlyos sérülése után lábadozik. Az edzőmeccseken Cukalasz és Viana többször is a kapuba talált, talán tőlük várhatja a Kisvárda a legtöbbet – ami viszont a szezont illeti, a bennmaradás kiharcolásánál aligha lehetnek nagyobb reményei az egyesületnek.

Borítókép: Lovrencsics Gergő, a Ferencváros csapatkapitánya a magasba emeli a bajnoknak járó kupát az OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzés utáni ünnepségen a Groupama Arénában 2020. június 27-én. A Ferencváros 31. bajnoki címét szerezte meg.