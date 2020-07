Lewis Hamilton nyerte a 35. Magyar Nagydíjat

Másodikként Verstappen végzett, a harmadik helyet a finn Bottas szerezte meg. A futamot zárt kapuk mögött rendezték meg vasárnap a Hungaroringen.

A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte meg a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíjat – zárt kapuk mögött – vasárnap a Hungaroringen, ahol

pályafutása során immár nyolcadik alkalommal diadalmaskodott.

A 35 éves pilótának ez az idei második, és karrierje során a 86. futamgyőzelme, így már csak öt hiányzik neki ahhoz, hogy beállítsa a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját. Egy másik Schumacher-csúcsot most beállított Hamilton Mogyoródon, eddig ugyanis csak a legendás német versenyzőnek sikerült egy pályán – a franciaországi Magny-Cours-ban – nyolcszor is nyernie.

A Hungaroringen sorozatban harmadszor győztes címvédő mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, a finn Valtteri Bottas (Mercedes) pedig harmadik lett. Hamilton ezzel a sikerrel átvette a vezetést az összetettben Bottastól.

A start előtt egy órával még esett az eső a Hungaroringen, ezért a teljes mezőny az átmeneti, félig vizes, félig száraz aszfaltra alkalmas gumikkal állt fel a rajtrácsra, ugyanakkor Verstappennek akadt egy kis problémája, mert a kivezető körén megcsúszott és a gumifalba csapódott, ezért a szerelőknek a rajtrácson kellett első szárnyat cserélni és felfüggesztést javítani a Red Bullon. A csapat sikerrel járt, Verstappen elstartolhatott.

A rajtnál Hamilton jól jött el, Bottas és mögötte Sergio Pérez (Racing Point) viszont beragadt egy kicsit, miután a finn versenyautója bemozdult a piros lámpák kialvása előtt. Hamilton megtartotta a vezető helyet, mögé Lance Stroll (Racing Point) és Verstappen sorolt be a második és harmadik helyre. Bottas és Pérez sok pozíciót veszített, ugyanakkor mivel a pályán az ideális ív folyamatosan egyre szárazabbá vált, a harmadik és az ötödik kör között a teljes mezőny a boxban járt, és száraz aszfaltra alkalmas abroncsokra váltott.

A 20. körben Hamilton csaknem 11 másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, a harmadik helyen pedig Stroll száguldott, aztán Bottas következett a negyedik pozícióban.

A 35. körben, a versenytáv feléhez érve elkezdődtek a második kerékcserék, melyek után Bottas átvette a harmadik helyet Strolltól, az élen pedig Hamilton maradt, mögötte Verstappen száguldott másodikként.

Az 50. körhöz érve Hamilton győzelme már nem volt veszélyben, Bottas viszont még egyszer kiment a boxba, hogy friss gumikkal támadhassa a hajrában a második helyért Verstappent. A finn az utolsó előtti körben utolérte holland riválisát, de az előzésre már nem maradt ideje, így meg kellett elégednie a harmadik hellyel.

Hamiltonnak még arra is volt lehetősége, hogy az utolsó körökre teljesen új gumikat tegyenek fel az autójára, ezzel a leggyorsabb kört is meg tudta futni, és az ezért járó plusz egy vb-pontot is megkapta.

„Köszönettel tartozom az egész csapatnak, azoknak is, akik a központban dolgoznak, mert nagyon jó autót fejlesztettek az idei évre. Ez az egyik kedvenc versenyem a naptárban, és ma az volt a különleges kihívás, hogy végig egyedül voltam az élen. Összességében minden tökéletesen alakult a számomra ezen a hétvégén” – nyilatkozta a futam után Hamilton.

Verstappen azt mondta, látta, hogy az utolsó körökben Bottas egyre közelebb kerül hozzá, de végül valahogyan ki tudott tartani, és megőrizte a pozícióját.

„A szerelőink elképesztő munkát végeztek, amit ezzel a második hellyel tudtam meghálálni. Nagyon örülök az eredménynek, mert sikerült beférnünk a két Mercedes közé” – mondta a holland versenyző.

Bottas csalódottan nyilatkozott a leintés után, és elismerte, hogy elrontotta a rajtot.

„Őszintén szólva a startnál el is ment a futamom, nem reagáltam jól, sokat estem vissza, és onnantól nagyon nehéz volt a dolgom” – foglalta össze röviden a történteket a finn pilóta.

A szezon két hét múlva Nagy-Britanniában folytatódik.

Végeredmény, a vb-pontversenyek állása

A vasárnapi 35. Forma1-es Magyar Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása:

Végeredmény, Magyar Nagydíj, Hungaroring (70 kör, 306,63 km):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:36:12.473 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 8.702 másodperc hátrány

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 9.452 mp h.

4. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 57.579 mp h.

5. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:18.316 mp h.

6. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1 kör h.

7. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 1 kör h.

8. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1 kör h.

9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.

10. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1 kör h.

11. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1 kör h.

12. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 1 kör h.

13. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h.

14. Esteban Ocon (francia, Renault) 1 kör h.

15. Romain Grosjean (francia, Haas) 1 kör h.

16. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1 kör h.

17. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1 kör h.

18. George Russell (brit, Williams) 1 kör h.

19. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 5 kör h.

kiesett: Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri), 17. kör, motorprobléma miatt

pole pozíció: Hamilton

leggyorsabb kör: Hamilton, 1:16.627 perc, 70. kör

A vb-pontversenyek állása 3 futam után:

versenyzők:

1. Hamilton 63 pont

2. Bottas 58

3. Verstappen 33

4. Norris 26

5. Albon 22

6. Pérez 22

7. Leclerc 18

8. Stroll 18

9. Sainz 14

10. Vettel 9

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Ocon 4

14. Magnussen 2

15. Giovinazzi 2

16. Kvjat 1

17. Räikkönen 0

18. Latifi 0

19. Grosjean 0

20. Russell 0

csapatok:

1. Mercedes 121 pont

2. Red Bull 55

3. McLaren 40

4. Racing Point 40

5. Ferrari 27

6. Renault 12

7. Alpha Tauri 7

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 2

10. Williams 0

Forrás: MTI



Borítókép: Lewis Hamilton, a Mercedes brit címvédője