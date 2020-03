Hetvenéves Gellei Imre labdarúgóedző

A születésnapját ünneplő labdarúgóedző elmondta, igyekezett mindig harmóniára törekedni pályafutása során.

Gellei Imre, a hetvenedik születésnapját vasárnap (ma) ünneplő labdarúgóedző elmondta: igyekezett mindig harmóniára törekedni pályafutása során.

„Voltak nehéz pillanataink a klubcsapataimnál és a válogatottnál is, de nagyon fontos, hogy inspiráló közeget hozzunk létre. Mindig a csapat a fontos, és bármilyen furcsa, a vezetőedző vagy a szövetségi kapitány személye másodlagos” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette, igyekezett mindig harmóniára törekedni, állandó párbeszédre a játékosaival, akikkel interaktív kapcsolatot tartott fenn.

„Abban a szerencsés helyzetben voltam és vagyok, hogy lehettem az utánpótlás-válogatott szövetségi edzője, majd a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, most pedig az öregfiúknak vagyok a mestere. Végigkísérhettem például Gera Zoltán, Lőw Zsolt és Szabics Imre sorsát, hiszen mindhárman játszottak mindhárom válogatottban” – mondta.

Gellei tevékenykedett a Puskás Akadémia szakmai irányító testületének tagjaként, majd elnökeként is, ebben az időszakban vált ismert játékos Felcsúton Szolnoki Rolandból, Gyurcsó Ádámból, Kleinheisler Lászlóból, Sallai Rolandból és Spandler Csabából is, így erre a periódusra is „nagyon hálás szívvel” gondol vissza.

Bár jelenleg a feleségével együtt Keszthelyen, önkéntes karanténban tölti a napjait, a magyar szövetség (MLSZ) szakmai bizottságának tagjaként egy olyan törzsanyagon dolgozik – elsősorban a kisgyermekek képzését illetően -, amely „mindenképpen üdvözítő lehet az egyesületek számára”. A testület a felnőtt válogatottal nem foglalkozik, mert – Gellei megfogalmazása szerint – Marco Rossi szövetségi kapitány „nagyszerű ember és jó szakember, maximálisan megbízunk a munkájában”.

Gellei a játékos-pályafutása során a másodosztályig jutott, majd trénerként ült – összesen 535 NB I-es meccsen – a többi között a Siófok, Zalaegerszeg, a Vasas, az MTK, a Ferencváros és a Paks kispadján. Legjobb eredményét az angyalföldiekkel érte el: az 1997/98-as idényben bronzéremig vezette a csapatot.

A nemzeti együttest 2001 szeptemberétől 2003 novemberéig 23 mérkőzésen irányította, ezalatt hétszer nyert, valamint négy döntetlen mellett 12 alkalommal szenvedett vereséget. Volt a ZTE szakmai igazgatója, jelenleg a pedig az MLSZ szakmai bizottságának tagja.

Forrás: MTI