Az öttusázó Kasza Róbert az olimpiával szeretné befejezni pályafutását

A tavaly szeptemberi budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon ő volt a legjobb magyar versenyző egyéniben, ötödik helyével nem sokkal maradt le a kvótáról. A KSI sportolója, aki vasárnap lesz 34 éves, akkor úgy nyilatkozott, hogy ez az eredmény nagy lendületet adott neki, és megcélozza a tokiói részvételt, pedig eredetileg a hazai vb-n tervezte a búcsút.

„Most is így érzem, valóban új erőre kaptam a világbajnokságon, de ma, amikor emberek ezrei halnak meg, és sokan veszítik el a munkájukat, századrangú az olimpia elhalasztása”

– mondta Kasza Róbert. Hozzátette, hogy sajnálja a japánokat is, mert biztosan remekül megrendezték volna idén a versenyeket. Abban bízik ugyanakkor, hogy túljut a világ ezen a járványon.

„Úgy rendezkedtem be, hogy minden ügyes-bajos dolgomat elintéztem, nem kell kimozdulnom itthonról. Erdő mellett lakunk, ahova ki tudok menni futni, és az egyesületemből is hoztam mindenféle eszközt, amelyekkel edzeni tudok: szúrópárnát, erősítő felszerelést, csak lovat nem…”

– mondta.

Hozzátette: családapaként most többet foglalkozik két gyermekével, mert ebben a helyzetben a nagyszülőket nem akarják terhelni.

„Most éppen Szófiában lennék, az ottani mindkét világkupán indultam volna, de ezek elmaradtak, mint ahogy a budapesti versenyt is törölték. Minden bizonytalan: lesz-e világbajnokság és az olimpiai kvalifikációs lesz-e, vagy csak »sima« világbajnokság? Megrendezik-e a székesfehérvári Európa-bajnokságot?” – sorolta a benne felvetődő kérdéseket.

Megjegyezte: követi a világ eseményeit, a szinte óránként változó helyzetet, miközben igyekszik teljes erőbedobással készülni. A pályafutását olimpiai részvétellel, jó eredménnyel szeretné befejezni.

„Úgy érzem, bírom a munkát, várom a folytatást. Egy év még belefér az életembe, a motivációt is könnyű megtalálni. Előfordulhat, hogy ez alatt az idő alatt a fiatalok annyit fejlődnek, hogy lehagynak engem, de az is lehet, hogy én leszek a jobb…. Most az a fontos, hogy minél előbb rendeződjenek a hazai és nemzetközi viszonyok”