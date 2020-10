A kapitány szerint a magyar csapat és a nemzetközi mezőny is vegyesen teljesített

A könnyűsúlyú egypárban címvédőként rajtoló Galambos Pétertől érmet várt, a többiektől pedig minimum B-döntős helyezést.

Szierer János szövetségi kapitány a 16 fős magyar csapat, valamint a nemzetközi mezőny teljesítményét is vegyesnek értékelte az evezősök 77. Európa-bajnoksága után, amelyet péntektől vasárnapig Poznanban rendeztek meg.

A szakvezetés az Eb előtt a könnyűsúlyú egypárban címvédőként rajtoló Galambos Pétertől érmet várt, a többiektől pedig minimum B-döntős helyezést, amelynek birtokában az olimpiai versenyszámokban reális esélyekkel várhatta volna a jövő évi kvalifikációs versenyeket. Ehhez képest Galambos lemaradt az éremről, további két egység A döntőben szerepelt, kettő B döntőben, három C döntőben, egy pedig D döntőben. Utóbbi négy – C, illetve D döntős – egység olimpiai versenyszámban indult.

Szierer János az MTI-nek kiemelte: a három női egység elfogadhatóan szerepelt, közülük Sándor-Polivka Dóra először ment egyest nemzetközi mezőnyben, így még „tanulja a számot”. Az olimpiai hajóosztályokban a kvalifikáció szempontjából biztatónak nevezte a kétpár teljesítményét.

A könnyűsúlyú kétpár esetében pedig kiemelte, hogy a tud(ná)nak erősebb egységet is kiállítani az Eb-n szerepeltnél, és az elkövetkezendő időszak szakmai kihívása lesz ennek megvalósítása.

„A férfiaknál egypárban Pétervári-Molnár Bendegúz gyengén teljesített, mind a négy futamában utolsó lett. Esetében továbbra is keressük a megoldást elsősorban pszichés gátjainak a feloldására. Könnyűsúlyú egypárban Galambos Péter a döntőig jól ment, oda talán túlságosan is könnyen jutott be. Ott aztán a fiatal, újjáalakult mezőny olyan erős rajtot produkált, mintha normálsúlyúak lettek volna. Peti azt hitte, az elöl lévők nem tudják végig tartani a tempót, csalódnia kellett” – nyilatkozta.

Hozzátette: az egész magyar csapatot illetően a PR1 egypárban induló Pető Zsolt szereplése az Eb legpozitívabb teljesítménye. Kiemelte: a paraevezős először jutott világversenyen A döntőbe, ahol olyan időeredményt ment, illetve olyan riválisokat előzött meg, hogy ezek ismeretében nagyon jó esélyekkel várhatja a tokiói kvalifikációs időszakot.

A férfi csapathajókat illetően szerinte a fiatal kétpár – amelynek tagjai elsőévesek a felnőttek között – minden futamában végig versenyben volt az erős mezőnyben, és mivel az „idő nekik dolgozik”, tavasszal ott lehetnek az olimpiára eséllyel pályázó nemzetközi mezőnyben. A kettes a szakember szerint három futamából kettőben jól ment, pechjére abban az egyben volt gyenge, amely valójában minősítette volna az egységet. Szierer közölte: a tokiói szereplés érdekében a kettes tagjainak meg kellene újulniuk, de mivel rutinos versenyzők esetében ez nem egyszerű, inkább másfajta impulzusokra lenne szükségük.

A könnyűsúlyú négypárról a szakember elmondta: elsősorban a szakágat szeretnék itthon életben tartani, és a kvalifikációra gondolva a csukló műtét miatt ezúttal kieső, de itthon a legjobbnak számító Tamás Bence mellé keresnek társat az olimpiai programban szereplő könnyűsúlyú kétpárra. Az Eb-szereplés a négypár tagjainak esetében így erőfelmérő volt.

Szierer János kiemelte: a poznani Eb-n, amely az egyetlen felnőtt világverseny volt az idén, ráadásul a szokottnál lényegesen későbbi időpontban, toronymagas esélyeseket is láthattak „fejre állni”, annak függvényében, ki hogyan tudta, illetve nem tudta kezelni a pandémia miatt rendhagyó szezont és az arra való felkészülést.

Az Eb-n 22 versenyszámban osztottak érmeket, az éremtábla első helyén 8 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzéremmel a hollandok végeztek. Hozzájuk hasonlóan 11 érmet szereztek az olaszok is: 4, 5, 2 leosztásban. A románok szintén 4 elsőséget gyűjtöttek be, 1-1 második és harmadik helyük mellett. További hat nemzet nyert még versenyszámot – köztük a németek, akiknek 8 érmükből 1 lett arany -, és összesen tizennyolc ország evezősei szereztek érmet.

A magyarok helyezései a poznani Eb-n:

férfiak:

egypár (23 induló/olimpiai szám): Pétervári-Molnár Bendegúz 23.

könnyűsúlyú egypár (16): Galambos Péter 5.

kétpár (17/o.sz.): Ács Kristóf, Bácskai Máté 13.

kettes (14/o.sz.): Simon Béla, Juhász Adrián 13.

könnyűsúlyú négypár (4): Szabó Bence, Forrai Dávid, Szigeti Roland, Furkó Kálmán 4.

PR1 egypár (10/paralimpiai szám): Pető Zsolt 4.

nők:

könnyűsúlyú egypár (11): Sándor-Polivka Dóra 9.

kétpár (10/o.sz.): Preil Vivien, Gadányi Zoltána 8.

könnyűsúlyú kétpár (16/o.sz.): Abid Syham, Csepel Zsófia 15.

