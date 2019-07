Három sérült támadó az ETO-nál - Lovrencsics Balázst megműtötték

Fotó: eto.hu

A Rába-parti együttes támadószekció­ja sínylette meg leginkább a felkészülési mérkőzéseket, ugyanis három kulcsemberére sem számíthat jelenleg Boér Gábor vezetőedző.A legsúlyosabb sérüléssel jelenleg Lovrencsics Balázs küzd, akinek a térdében porcleválást mutattak ki a vizsgálatok. Az ETO-hoz fél éve a Ferencvárostól érkező csatár tegnap Siófokon már át is esett a műtéten, amely a klub tájékoztatása szerint jól sikerült. Lovrencsics pár nap múlva kezdheti el a rehabilitációját és várhatóan egy hónap múlva állhat újra csapata szolgálatába.Gránicz Patrik és Horváth Zoltán szinte lemásolta egymást az elmúlt héten. Előbbi a Puskás Akadémia, utóbbi a Bős elleni felkészülési mérkőzésen kapott rúgást és szenvedett combizomhúzódást. A győri játékosok a héten két nap pihenőt kaptak és szerdán állnak újra edzésbe, míg a két maródi egy hét után csatlakozik újra a társakhoz.Jakab Dávid közel fél év kihagyást követően léphetett ismét pályára a Komárom elleni felkészülési mérkőzésen. A támadó januárban szenvedett súlyos sérülést az Alcufer-kupán. Akkor a vizsgálatok azt mutatták, hogy a játékos oldalszalagja húzódott meg, illetve minimális szakadást is észleltek. A rehabilitáció során az MRI kimutatta, hogy a játékos oldalszalagja nem tapadt vissza, ezért műteni is kellett Jakabot, aki végül öt hónap kényszerpihenő után tért vissza.„Nagyon hosszú volt ez a kihagyás, de örülök, hogy túl vagyok rajta. Innentől azon leszek, hogy vigyázzak magamra és mielőbb újra a csapatba kerüljek" – mondta Jakab Dávid.