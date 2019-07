Hamilton hatodszor nyert Silverstone-ban, Vettelt ütközés miatt büntették

A címvédő és ötszörös világbajnok hatodszor végzett az élen a nagy-britanniai futamon, így Jim Clarkot és Alain Prostot megelőzve az örökrangsor élére állt. Hamilton idei hetedik sikerét aratta, amely egyben pályafutása nyolcvanadik futamgyőzelme volt.



Mögötte csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett a második, a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc pedig a harmadik. A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője egy ütközés következtében csupán a 16. helyen végzett.



A két héttel ezelőtti Osztrák Nagydíjon győztes Max Verstappen autóján tíz perccel a kezdés előtt, a rajtrácson hátsó szárnyat cseréltek.



Közvetlenül a rajt után csak egy változás történt az élmezőnyben: Vettel megelőzte Pierre Gaslyt. Hamilton a negyedik körben átvette a vezetést az első helyről indult Bottastól, de csapattársa két kanyar után ismét az élre állt.



A tizedik kör után a két Red Bull és a - lágy gumik miatt némileg lelassult - két Ferrari nagyot csatázott egymással: Gasly visszaelőzte Vettelt, de a csapata rögtön ezután kirendelte kerékcserére, majd Verstappen a boxutcában Leclerc elé került, és bár a monacói is visszavette a pozíciót két kanyar után, a folytatásban is csak centiméterek választották el őket egymástól.



A 21. körben Antonio Giovinazzi kicsúszása miatt beküldték a biztonsági autót, ezt kihasználva Hamilton az élre állt, Bottas pedig a második helyre került. A Mercedes-csapatnál villámgyorsan reagáltak, a Ferrarinál épp ellenkezőleg, és mivel késlekedtek Leclerc boxba hívásával, Vettel megint a monacói előtt találta magát.



A biztonsági autó kiállása után a két Mercedes ismét elhúzott a többiektől, Verstappen pedig előbb visszaverte Leclerc újabb támadását, majd megelőzte csapattársát, Gaslyt, és előrelépett a negyedik helyre. A 36. körben Leclerc is elment Gasly mellett, majd néhány perccel később Verstappen megelőzte Vettelt, ám néhány másodperccel később a német pilóta hátulról nekiütközött holland riválisának. Mindketten vissza tudtak térni a pályára, Verstappen az ötödik pozícióban folytatta a versenyt, Vettelnek azonban ki kellett állnia orrkúp-cserére. A Ferrari pilótája tíz másodperces büntetést kapott, aminek semmi jelentősége nem volt, mivel amúgy is a mezőny végére csúszott vissza.



A hajrában Hamilton nem állt ki újabb kerékcserére, Bottas igen, végül mégis a címvédő brit pilóta futotta a leggyorsabb kört, amiért egy bónuszpontot kapott.



A világbajnokság két hét múlva Hockenheimben, a Német Nagydíjjal folytatódik.



Végeredmény, Brit Nagydíj, Silverstone (52 kör, 306,291 km, a pontszerzők):

------------------------------------------------------------------------

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:21.08.452 óra

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 24.928 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.117 mp h.

4. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 34.692 mp h.

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 39.458 mp h.

6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 53.639 mp h.

7. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 54.401 mp h.

8. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1:05.540 p h.

9. Danyill Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1:06.720 p h.

10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1:12.733 p h.

leggyorsabb kör: Hamilton 1:27.369 p, 52. kör

pole pozíció: Bottas



A vb-pontversenyek állása 10 futam után (még 11 van hátra):

----------------------------------------------------------

pilóták:

1. Hamilton 223 pont

2. Bottas 184

3. Verstappen 136

4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 123

5. Leclerc 120

6. Gasly 55

7. Sainz 38

8. Räikkönen 25

9. Ricciardo és Lando Norris (brit, McLaren) 22-22

11. Hülkenberg 17

12. Kevin Magnussen (dán, Haas) 14

13. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 13

14. Kvjat 12

15. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 7

16. Lance Stroll (kanadai, Williams) 6

17. Romain Grosjean (francia, Haas) 2

18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1

csapatok:

1. Mercedes 407 pont

2. Ferrari 243

3. Red Bull 191

4. McLaren 60

5. Renault 39

6. Alfa Romeo 26

7. Racing Point és Toro Rosso 19-19

9. Haas 16