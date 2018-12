Gyorsan javíthatnak: Szedeák-Sopron 79-67 (IV. negyed)

Egyszer véget kell érnie. Bolticson (labdával) is sok múlik ma a Sopron ellen. Fotó: Kuklis István

Várakozás



Juhos Levente, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Nagyon nehéz időszakon megyünk keresztül. A csapat nevében is elnézést kérünk a szurkolóinktól, mert ilyen lélektelenül nem lehet játszani, ahogy tettük azt legutóbb a TF ellen. Most mindenkinek volt két napja, hogy átgondolja a dolgokat. Nekem borzalmas karácsonyom volt, mert csak ezek a meccsek jártak a fejemben. A Sopron ellen bizonyíthatunk, mindenkinek a legjobbját kell nyújtania, újra szükségünk lesz a küzdőszellemre, megpróbálunk visszatérni a győztes útra.

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 12. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Cziffra, Ádám, Györfy.Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Green, Juhos, Sulovics. Csere: Kerpel-Fronius, Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Sopron: Warner, Lemar, Takács, Gilbert, Gordon. Csere: Supola, Wiggins, Molnár M. Vezetőedző: Sabáli Balázs.Kipontozódott: Juhos (40.)Wiggins faulttal együtt, de kihagyja a büntetőt - majd Molnár a triplát is. Sulovics közelijére Molnár egy triplával válaszol - majd Boltics fejez be egy betörést, 77-67. SULOVICS! A center elképeszőt játszik ma, de ez szinte mindenkiről elmondható, 22 pontnál jár már Sulovics - 79-67-nél időt kér a Sopron. Juhos közelije kiperdül, Gilberté sajnos nem, 79-71. Majd dob egy középtávolit is a soproni - 79-73-nél kér időt a Szedeák, bő öt perc még a negyedből. Vágvölgyi második hármasa után közel újra tíz a különbség, 82-73. Sulovics megkapja a negyedik hibáját, neki és Juhosnak kell figyelnie. Warner egy hármassal, 82-76. GREEN! Megint jön a tripla neki, 85-76. Triplaeső, Warner is bedobja, 85-79. Eladott labdam Gilbert befejezi, 85-81. Sulovics megint, 87-81. Boltics önfeláldozó labdaszerzése után jöhetünk, két perc a meccsből. Bolticsnak szerencséje is van, bepattog az ejtése, 89-81. Juhos beüti az ötödik faultját, 53 másodperccel a vége előtt kipontozódott. Büntetőpárbajjá válik a meccs: eddig Vágvölgyi hagyott ki egyet, de hét másodperccel a vége előtt így is 96-89-re vezet a Szedeák, amikor időt kér a Sopron.Gordon büntetői nyitják a harmadik negyedet, nem hibázik a vonalról, 50-43. Sulovicsot betakarják, Warnertől jó a tempó. Juhos hármasa után Gordon újabb közelije, 53-47. Vágvölgyi betörése után 55-47, majd Supola eladott labdája után Green rohan végig vele, tízpontos különbség, 57-47. Újabb lerohanás, ezt is Green fejezi be - 59-47, időt kér a Sopron! Warnernek dobnia kell, mert lejár a támadóidő - nem is jó a tripla. Vágvölgyi átlépi a tíz pontot, 61-47. Nagy védekezés után megvan a labda, de Green túldobja a gyűrűt, Gilbert egy pincérrel válaszol, 61-49. Vágvölgyinek befújják a negyediket, ebben a negyedben még nem volt soproni hiba. Juhos közelije kiperdül, majd Warner végigviszi, 61-53 - időt kér Andjelko Mandics. Bonifert áll be a Szedeákba. Warner tesz vissza egy lepattanót, majd Green szerez egy triplát, 64-55. Az első soproni fault a negyedben, két és fél perccel a vége előtt, Sulovics büntetőzhet - nem hibázik, 66-55. Labdaszerzés után Green indul meg, majd őt is faultolják. Green is bedobja a büntetőit, 68-55. Gordon beejti, de Sulovics is így tesz - 70-57. Gilbert faulttal együtt ejti be, 70-59. Jó a büntetője is, 70-60. Green egy újabb hármast szór be - majd Gilbert közelije zárja a negyedet. Tíz perccel a vége előtt 11 ponttal vezet a Szedeák!Juhos floaterével először vezetünk a meccsen, 27-26. Újabb labdaszerzés, majd Sulovics lemásolja Juhos iménti kosarát, 29-26. Gordon közelije beszédül, 29-28. Kerpel-Fronius a sarokból, 32-28! Megint jó védekezés! Juhos most eladja, de beüt egy faultot, nincs belőle indítás. A betörés után nincs kosár sem, Sulovics triplája után Bolticsé a lepattanó. Kerpel-Fronius okosan teszi fel, 34-28! Lemar indul el és fejezi be, 34-30. Bolticstól hosszú a hármas, de maradhat nálunk. Sulovics megoldja kiszorított helyzetből is, 36-30. Wigginstől rövid a tempó, Sulovicsra ráfújják a harmadik faultot, jön is Révész. Wiggins másodjára már megoldja, 36-32. Révész, miközben Lemar borítja fel a szegedi kispad egy részét, 38-32. Juhosnak is három hibája van, Green jön vissza. Warner felez a vonalról, 38-33. Révész ejti be Boltics remek passzát, 40-33 a negyed felénél. Nem jó a pincér Lemartól, majd Révész szed egy támadólepattanót. Vágvölgyi egy másikat - Green pedig ezt már kosárra váltja! 42-33, időt kér a Sopron! Eddig pazar negyed a Szedeáktól! Gordon ejtésével zárkózik a Sopron, 42-35. Kerpel-Fronius triplája éppen lejön, Boltics faultja után Warner küldi a helyére mindkét büntetőt, 42-37. Greennek dobnia kell, mert lejár az óra, de nem jó a hármas - van viszont labdaszerzés, de nincs végigvitt akció. Vágvölgyitől sem jó a hármas, de Boltics visszaszerzi a labdát! Green megint beleáll a triplába, de ez sincs bent. Végül marad a Szedeáknál a labda, időt is kér Andjelko Mandics. Boltics elindul, de lejön az ejtése. Gordon zsákolásával 42-39. Lemar beüti a harmadik faultját, Molnárt küldi be Sabáli Balázs. Kerpel-Fronius jól büntetőzik, 44-39. Takácstól rossz a tripla a sarokból, Green viszont befejezi a gyors akciót, 46-39, így megyünk neki a félidő utolsó percének. Warner állítja meg a meginduló Bolticsot, aki bedobja mindkét büntetőjét, 48-39. Takács rossz hármasát Gilbert pöcizi vissza, 48-41. Kerpel-Fronius büntetőzhet két másodperccel a félidő vége előtt, hibátlanul, 50-41 -ez a félidő, tíz ponttal nyerte ezt a negyedet a Szedeák!Az órával akad egy kis gond, de végül elkezdődik a meccs. Juhos távoliját köpi ki a gyűrű. Warner elindul, és faulttal együtt fejezi be - de kihagyja a büntetőt, 0-2. Sulovics szerzi az első szegedi kosarat a meccsen, miután büntetőivel egyenlít, 2-2. Gordon közelije, 2-4. Green triplája lejön, majd hiába ér hozzá lábbal Lemar, megadják Takács távoliját, 2-7. Juhos tempója, 4-7. Takács elsüllyeszt még egy triplát, 4-10. Vágvölgyi faulttal együtt ejti be, 6-10. Kimarad a büntető, de Juhostól jó a floater, így is négypontos akció, 8-10. Lemar betörése után 8-12, majd egy gyors indítást fejez be szintén Lemar, 8-14. Sulovicstól jó a horog, 10-14. Gordon két ember között tenné fel, de végül a lepattanó a miénk. Green kezéből kiveszik, Warner floatere után újra hat pont a különbség, 10-16. Nem jó a tripla Bolticstól, szerencsére Lemartól sem. Vágvölgyitől viszont igen, 13-16, az első szegedi tripla. Időt kér a Sopron, négy perc a negyedből. Szerzett labda után Sulovics fejezi be a leindítást, majd Gilbert egy triplával jelentkezik, 15-19. Sulovics most közelről, 17-19. Megint megvan a labda, Vágvölgyi gólba tartó labdáját blokkolják, ezt megadják - ezzel egyenlítünk, 19-19! Takács harmadik tripláját szerzi, 19-22. Green visszadobja! 22-22! Wigginstől egy horog, 22-24. Boltics keresi a helyet, de nem tudja beejteni, Takács első rossz triplája, de Wiggins visszapöcizi, 22-26. Jön Kerpel-Fronius Gáspár a Szedeákba. Sulovicsnak ez most nem jön, de labdaszerzés után szándékos fault Gilbertnél. Boltics csak az egyik büntetőt váltja kosárra, de még mi jöhetünk. Sulovics eléri a tíz pontot, 25-26 - ez a negyed vége. Védekezésben kell egy picit javulni, támadásban jól működik eddig a Szedeák!- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! Sajnos nem jó hírekkel kell kezdenünk, hiszen a mellett, hogy Wirth Ádám nem tudja vállalni a játékot, az utolsó pillanatban Alekszandar Ponjavics derékproblémái miatt szintén kiesett a szegediek keretéből, így nem éppen ideális előjelekkel várhatja a hamarosan kezdődő találkozót Andjelko Mandics csapata.A TF Budapest ellen sem tudta megszakítani sajnálatos negatív sorozatát a Naturtex-SZTE-Szedeák. Andjelko Mandics együttese az újonc otthonában is kikapott, így egymás után a hatodik találkozóját veszítette el a férfi kosárlabda NB I/A csoportjában. A meccset követően a szegediek mestere felajánlotta ugyan a lemondását, de ezt a klub vezetősége nem fogadta el, így a szerb tréner irányítja a továbbiakban is a Szedeákot. Ebből is látszik, nem egyszerű az a helyzet, amelybe Sulovicsék belekerültek, de ha mindenképp pozitívumot szeretnénk keresni, akkor: a sorsolásnak és a naptárnak köszönhetően 2018-ban még két hazai mérkőzés vár a csapatra, így adott a gyors javítási lehetőség.Nem telhettek persze könnyen így az ünnepek a játékosok számára, de nem volt megállás, a keret tagjainak karácsonykor is edzésen volt jelenésük. Ma 18 órától a Sopron elleni meccs kínál esélyt arra, hogy valamelyest feledtesse az elmúlt hetek negatív történéseit a Szedeák. Az semmiképp sem jó hír, hogy Wirth Ádám sérülése továbbra sem múlt el nyomtalanul, valamint hogy a nemrég érkezett légiós, Alekszandar Ponjavics betegség miatt hagyott ki edzéseket, így a kezdőötösből két ember is hiányozhat a mai napon. Miközben a Sopron egyébként nem a verhetetlen kategóriába tartozik, az SKC idegenben csak a TF ellen tudott nyerni, igaz, legutóbb több mint száz pontot dobva győzte le a Debrecent. A Sopron ellen egyébként az utóbbi időben jól megy idehaza a Naturtexnek, a párosítás legutóbbi három szegedi mérkőzését egyaránt megnyerte a szegedi együttes. A szoros állásokból eddig rendre rosszul jött ki a csapat, elsősorban ebben kell javulni, mert az eddigi meccsek megmutatták: bárkivel képes felvenni a versenyt a Szedeák.A 18 órakor kezdődő mérkőzésről a delmagyar.hu élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik.