Győriek tartják a világcsúcsokat

A versenyzők és a felkészítők. Állnak: Nagy Gábor edző, Papp Oszkár szakosztályvezető, Alföldi Zoltán vezetőedző, Lovenyák Zsolt. Ülnek: Bakó Marcell, Pataki Dalma, Csiza Ágnes, Varga Gábor, Mohai Áron.

Rekordok

Férfi PRI (csak karból húzva), 19–49 év közötti kategória, Pető Zsolt: 60 perc alatt 12.084 méter; 5000 méteren 23:44,4 p; 6000 méteren 27:13,9 p; 100 méteren 0:19,9 mp; 500 méteren 1:55,5 p.

Férfi PR3 ID (értelmileg akadályozottak), 19 év alatti kategória, Mohai Áron: 500 méteren 4:03,1 p; 1 perc alatt 157 métert tett meg; 100 méteren 0:38,1 mp.

Varga Gábor: 60 perc alatt 12.975 méter; 6000 méteren 29:36,5 p.

Bakó Marcell: 30 perc alatt 6044 méter; 2000 méteren 9:39,7 p; 5000 méteren 24:12,3 p.

Férfi PR3 ID (értelmileg akadályozottak), 19–49 év közötti kategória, Lovenyák Zsolt: 2000 méteren 8:24,6 p; 4 perc alatt 978 méter; 100 m-en 0:22,4 mp.

Női PR3 ID (értelmileg akadályozottak), 19–49 év közötti kategória, Pataki Dalma: 6000 méteren 32:47,1 p; 2000 méteren 11:18,1 p.

Csiza Ágnes: 4 perc alatt 666 m; 1 perc alatt 182 m; 100 méteren 0:31,8 mp.

Mint azt Papp Oszkár szakosztályvezető elmondta: „A versenyzők edzője, Nagy Gábor akármerre jár a világban, komoly elismerésnek örvend, rengeteg gratulációt kapott az elmúlt időszakban Amerikától kezdve Olaszországon át több országban is, ahol az elmúlt időszakban megfordult. Gabó, ahogyan mindenki hívja edzőnket, régóta foglalkozik sérültekkel, többek között ő edzi Pető Zsoltot, aki jó eséllyel pályázik a jövő évi tokiói paralimpiai részvételre. Ebben a város sportösztöndíja is segíti a versenyzőt."Mint azt Papp Oszkár elmondta: időben felismerték, hogy a világban kezd előtérbe kerülni a sérültekkel való foglalkozás.„Nagy Gábor javaslatát a szakosztályvezetés teljes mellszélességgel támogatta. Naponta látjuk, mennyire komoly és kemény munkával jár ez, de megéri, mert hihetetlen szeretetet kapunk vissza a gyerekektől, akik óriási fejlődésen mennek keresztül. Gabó előtt azért is le a kalappal, mert a Down-szindrómások, a szellemi fogyatékosok és mozgáskorlátozottak mellett mintegy harminc egészséges versenyzővel, akik tizenhárom évesek vagy annál fiatalabbak, is foglalkozik nap mint nap. Páratlan energiát emészt ez fel, de edzőnk ezt láthatóan örömmel végzi, nagyszerűen megtalálta a közös hangot mindegyik tanítványával" – tette hozzá végezetül a szakosztályvezető.