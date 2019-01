Győri ETO - Volt egyszer egy 2013-as bajnokcsapat: bajnoksorsok Koltaitól Sztevanovicig

Az akkori társaságból ketten – ha a nemrég elküldött Koltait is beleszámítjuk, hárman – játszottak, játszanak újra az ETO-ban.

A Kisalföld által készített összeállításban annak néztünk utána, milyen pályát futottak be a hat évvel ezelőtti bajnokcsapat tagjai. A 2015-ös csőd óta közülük hárman tértek vissza Győrbe és szerepeltek újra az ETO-ban. A játékosok közül többen már befejezték a futballt, néhányan pedig szép nemzetközi karriert futnak be.Lipták Zoltán nemrég visszatért Győrbe. Az ETO-val 2013-ban bajnoki elsőséget szerző válogatott védő azonban az ismét az élvonalba igyekvő Gyirmótban szerepel majd. Visszatérése adta az apropót, hogy megnézzük, mi lett a Rába-partiak akkori aranyérmes játékosaival.Ahjupera, Jarmo (3 mérkőzésen játszott a bajnokcsapatban): A ma már 34 éves nyurga észt válogatott csatár előbb Újpestre távozott, majd hazatért Észtországba és három klub tagja is volt. Tavaly márciusban a B ligás JK Volta csapatába igazolt.Aleksidze, Rati (7): Bizonyára sokan emlékeznek még a grúz kedvenc nagyon fontos talála- taira. A most már 40 esztendős támadó Győr után rövid ideig az FC Dila játékosa lett, ám nem sokkal később felhagyott az aktív játékkal.Andrics, Nemanja (21): A ma már szerb–magyar kettős állampolgárságú szélső az ETO után az Újpestet erősítette, majd egy balmazújvárosi kitérő után tavaly nyáron visszatért a Rába partjára. A 31 éves futballista jelenleg is a zöld-fehérek egyik legnagyobb erőssége.Dina, Mihai (8): A ma már 35 éves játékos hazatért Romániába, ahol először Temesváron játszott. Két ciklusban volt a ciprusi AEL Limassol tagja is, 2016-tól a Valceában, majd a Metalul Resitában játszott. Ezután ismét Ciprusra igazolt, tavaly pedig a román harmadosztályban szereplő FC Craiova labdarúgója lett.Dinjar, Marko (15): A most 32 éves játékos Győr után a Puskás Akadémiában és a Kozármislenyben szerepelt. Onnan Mezőkövesdre igazolt, ahol csupán fél évet játszott, majd fél évet Szegeden töltött. Ezt követően hazaköltözött, s jelenleg a 3. ligás NK Vihor Jelisavac labdarúgója.Djordjevic, Vladimir (4): A szerb védő rövid ideig hazájában, a Radnicki Nisben folytatta a pályafutását, jelenleg nincs klubja.Dudás Ádám (16): Az ETO után a Haladásban próbálkozott, de sérülései miatt nem tudott játszani. Ősszel újra győri zöld-fehérben lépett pályára, s a Rába-partiaknál fejezte be játékos-pályafutását. Időközben az újra az élvonalért küzdő együttes masszőre lett.Farkas Balázs (1): Győrből a Balmazújvárosba igazolt, majd az MTK játékosa lett. A 30 éves labdarúgó télen a győriekkel egy csoportban szereplő Zalaegerszeghez igazolt.Had, Marián (5): A jelenleg 36 esztendős szlovák védő távozása után a Besztercebánya labdarúgója volt, 2017-ben az FC Petrzalka, majd az osztrák negyedik ligás Kottingbrunn csapatába igazolt. Tavaly nyáron hazatért és az OFK Branc játékosa lett.Kalmár Zsolt (2): Az egyik legnagyobb magyar tehetségnek tartották, 2014-ben eladták a Lipcsének, ahol kevés lehetőséget kapott. Szerepelt kölcsönben az FSV Frankfurtban és a dán Bröndbyben is. 2017 óta a szlovákiai magyar gárda, a DAC meghatározó labdarúgója.Kamber, Djordje (27): A most 35 éves, bosnyák származású védekező középpályás a Honvédba igazolt, ahol azóta is stabil játékos a csapatban.Kamenár, Lubos (3): A szlovák kapus Győr után először a patinás Spartak Trnavában védett, majd a lengyel Slask Wroclawba szerződött. 2017-ben visszatért Magyarországra, a Vasasba. Tavaly nyáron a cseh első osztályú FK Mladá Boleslav játékosa lett.Kink, Tarmo (10): Sok klubot megjárt az észt támadó az ETO után. Játszott Kaposváron, skót, olasz, észt és finn klubban is. 2016-ban egykori győri mestere, Pintér Attila Mezőkövesdre csábította. Ezután visszatért hazájába, az FC Levadia csapatába.Koltai Tamás (20): A volt válogatott játékos rövid ideig a Videotont, majd a Paksot erősítette az élvonalban. Tavaly nyáron tért vissza az ETO-ba, ám nemrég négy társával együtt megváltak tőle.Kronaveter, Rok (19): A román Petrolul Ploiestitől hazájába, a szlovén Olimpija Ljubljanába szerződött, a válogatottban gólt is szerzett. jelenleg is az NK Olimpija labdarúgója.Kvilitaia, Giorgi (2): A most is csupán 25 éves grúz támadó előbb a Dila Gorn, aztán a Dinamo Tbiliszi játékosa volt. 2016-ban igazolt a bécsi Rapidhoz, ahol annyira eredményesen játszott, hogy tavaly nyáron a belga Gent leigazolta. A grúz válogatottban tavaly háromszor szerepelt.Lang Ádám (4): A szintén 25 éves válogatott védő előbb a Videoton, aztán a francia Dijon és a Nancy játékosa volt. Tavaly nyáron a romániai Kolozsvár játékosa lett.Lipták Zoltán (26): Győrből Diósgyőrbe ment, s ahogy korábban jeleztük, télen visszatért Győrbe, s az NB II-es Gyirmót labdarúgója lett.Matetits István (1): Ajkára vitt az útja, majd visszatért az ETO második csapatába. 2015-ben az osztrák alacsonyabb osztályú UFC Pamhagen játékosa volt.Molnár Péter (1): Tavaly nyárig a Paksban védett, majd az NB II-ben szereplő Siófokhoz igazolt.Nicorec, Mihai-Onisor (10): Az ETO után Zalaegerszegen és Constantán futballozott, aztán Pintér Attila hívására Mezőkövesden játszott. Cigánd és Szeged után tavaly hazatért és Aradon, a román negyedik ligában futballozott.Novák Csanád (1): A csatár Kecskeméten és a Vasasnál is megfordult, majd kölcsönben Gyirmóton szerepelt. 2017-ben a Mezőkövesd labdarúgója lett, az elmúlt szezont kölcsönbe az NB II-ben Zalaegerszegen töltötte.Pátkai Máté (26): A most 30 éves játékos Győr után Székesfehérvárra szerződött. Az MTK és az ETO után a Vidivel is bajnok lett.Pilibaitis, Linas (11): A 33 éves támadó távozása után rövid ideig a Mezőkövesden futballozott, majd hazatért Litvániába, a Zalgiris Kaunasba. Átigazolt aztán a romániai Sepsiszentgyörgy csapatába, jelenleg a litván élvonalbeli FK Kauno Zalgiris játékosa.Strestík, Marek (25): A magyar felmenőkkel is rendelkező cseh támadó előbb az MTK, aztán a Mezőkövesd, majd a Kisvárda labdarúgója lett. Jelenleg az NB II-es éllovas Gyirmót csatára.Svec, Michal (23): A ma már 31 éves védő a két prágai klub, a Slavia és a Bohemians mezét viselte a győri után.Sztanisic, Lazar (1): A 34 éves hátvéd előbb Tatabányára igazolt, majd Ausztria felé vette az irányt. Tavaly nyáron a Burgenlandligában szereplő Parndorf II csapatának a tagja volt.Sztevanovic, Szasa (27): Mi- után befejezte a játékot, az ETO klubigazgatója lett, de a változások miatt megszűnt az állása. A győri szurkolók nagy kedvence ezután hazatért Belgrádba, menedzserként dolgozik és sportdokumentumfilmeket forgat.Takács Ákos (23): Sérülése miatt abbahagyta a labdarúgást, tanult szakmájában, bútorasztalosként is dolgozott, manapság az ESMTK U19-es gárdájánál és a ferencvárosi szurkolói csapatnál, az FFC-nél edzősködik.Tokody Tibor (9): Kevés időt töltött Mosonmagyaróváron és a Somos SE-nél. Az elmúlt szezonban a megyei II. osztályú Dunaszeg csapatában futballozott.Trajkovic, Nikola (23): Győrben véget ért a pályafutása. Az Audi-ETO kapusával, Katrine Lundéval közös gyermekük született. Egy ideig Rosztovban éltek, ott edzősködött. Jelenleg a norvég Flekkeröy trénere.Varga Roland (27): A ma 28 éves támadó a Ferencvárossal is bajnoki címet szerzett, s a válogatottban is egyre többször számolnak vele.Varga Tamás (1): Ajka, BKV Előre, Mosonmagyaróvár, Bőny és Lipót voltak az állomáshelyei.Völgyi Dániel (16): A balhátvéd előbb Pápára szerződött, onnan Gyirmótra vezetett az útja, majd pedig Debrecenben futballozott. 2017 szeptemberében tért vissza az ETO-ba.