Győri Audi ETO - Puhalák Szidónia hosszabbított a csapattal

2018 februárjában jelentette be klubunk, hogy Puhalák Szidónia 1+1 éves szerződést kötött a Győri Audi ETO KC csapatával. A fiatal balszélső stabil teljesítményt nyújt posztján, így nem volt kérdéses számára, hogy a folytatás mellett döntsön.



„Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is Győrben szerepelhetek. Nagyon jól teljesít idén is a csapat, úgy érzem hasznos tagja vagyok én is! Hatalmas mindenkiben a motiváció, hogy idén is olyan fantasztikus eredményeket érjünk el közösen, mint az elmúlt években. Köszönöm a bizalmat felém, igyekszem minél jobb teljesítménnyel és gólokkal meghálálni ezt." – nyilatkozta a Puhalák Szidónia.



„Gyorsan sikerült megegyeznünk a játékossal a folytatásról. Puhalák Szidónia teljesítményével meggyőzött minket, hogy helye van Győrben. Ő a jó példa arra, hogy ha van olyan tehetséges fiatal magyar játékos, aki jól teljesít, annak meg van a lehetősége, hogy Győrben a legmagasabb célokért küzdjön." – nyilatkozta dr. Bartha Csaba elnök.



Puhalák Szidónia 2016 nyara óta tagja a Győri Audi ETO KC csapatának. Kétszeres Bajnokok Ligája győztes, magyar bajnok és egyszeres Magyar Kupa győztes. Ez idő alatt 82 mérkőzésen 134 találattal segítette csapatát.