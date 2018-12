Győri Audi ETO - Jó hír: Nora Mörk gyógyulófélben

„A gyógyulásom az előzetes várakozásainknak megfelelő ütemben halad, így minden bizonnyal képes leszek még a szezonban pályára lépni. Természetesen érzek némi fájdalmat a 7 héttel ezelőtt elvégzett műtétet követően, de tudom, hogy hamarosan jobban leszek, így hát erre gondolok minden nap. Nagyon várom, hogy újra kézilabdát foghassak a kezembe" – számolt be állapotáról Nora Mörk. A vele folytatott beszélgetésből az is kiderült, hogy mely csapatokat várja az éppen Franciaországban zajló Európa-bajnokság végjátékába. „Az európa-bajnoki cím megszerzésére a franciákat, a hollandokat és természetesen a norvégokat tartom a leginkább esélyesnek. Folyamatosan nyomon követem az eseményeket, s ahol tudok, személyesen is jelen vagyok és szurkolok" – árulta el a csapat honlapjának a rehabilitációját folytató játékos.