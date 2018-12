Győri Audi ETO - Hivatalos: Crina Pintea a csapathoz igazolt - fotók

A magyar bajnokságot tartják a világon a legerősebbnek. Sokszor, sok helyütt elhangzik ez a kijelentés. Talán sokan meg is kérdőjelezik azt, hogy igaz-e, de az EHF által készített szempontrendszer szerint ez bizony így van.

Amikor nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy Yvette Broch-ra a szezon első felében biztosan nem számíthatunk (azóta kiderült, hogy az egész szezonban nélkülöznünk kell őt) azonnal a pótlásán gondolkodtunk

Crina Pintea aláírt a Győri Audi ETO KC csapatával.

Márpedig egy beállóssal nem mehetünk neki a januárban kezdődő nagy menetelésnek! Megfelelő segítség kell Kari Brattset mellé, így pedig nem marad más választásunk, mint hogy külföldi játékost keressünk a posztra.

Úgy gondolom, hosszas keresgélés után megtaláltuk a megoldást a román válogatott és a Paris 92 beállósa, Crina Pintea személyében, aki a franciaországi Európa-bajnokságon is fantasztikus teljesítményt nyújtott

A franciaországi Európa-bajnokságon is fantasztikus teljesítményt nyújtott a beállós

Klubunknak, mint a magyar kézilabda képviselőjének a Bajnokok Ligájában egy célja lehet csak, ismét megpróbálni megnyerni a BL-t, mert mi ezzel tehetjük a legjobbat a magyar kézilabdának. A bajnokságban és a Magyar Kupában pedig ellenfelünket maximálisan megtisztelve továbbra is a legjobbunkat nyújtjuk minden meccsen, hogy megvédhessük címeinket

– kezdte nyilatkozatát a régóta napirenden szereplő beállós-kérdéssel kapcsolatban a Győri Audi ETO KC elnöke, dr. Bartha Csaba.˝A mai gyors kézilabdázásban kiemelten fontos a jó képességű beállós játékos egy csapatban, a topklubok pedig többnyire két jó játékost is szeretnének ezen a poszton tudni. Előzetesen a Broch-Brattset kettőst terveztük a 2018/19-es szezonra, amely a világ egyik legerősebb duója lett volna beállóban. Sajnos ez rajtunk kívülálló okok miatt nem valósult meg. Annyit tehettünk, hogy azonnal nekiláttunk a lehetséges játékosok felderítésének, de nyilvánvalóan a szezon elején nem volt egyszerű dolgunk. Minden csapatnak, ahol volt kiszemelt játékos megvoltak a saját céljai, senki sem játszott még egy tétmeccset sem, nem akarták a klubok elengedni játékosaikat. Ráadásul egyesületünk fiatal tehetsége, Varga Emőke egy ifjúsági válogatott mérkőzésen elszenvedett sérülése miatt hosszú hetekre kidőlt, így rá sem számíthattunk. Az őszt egy játékossal a poszton kellett lejátszanunk, kényszerbeállósokat faragtunk másokból, hogy egyáltalán pihentetni tudjuk egyetlen játékosunkat.Az ősz végére biztossá vált, hogy Broch az egész szezonban nem lép pályára, sőt lehet, hogy karrierjét is végleg befejezi. Ismét szétnéztünk a piacon, elsősorban a világ legerősebb bajnokságából szerettünk volna játékost kölcsön venni, legalább a szezon hátralevő részéig.Elsőként a Dunaújvárosi Kohász válogatottat is megjárt beállósát, Dombi Lucát kerestük meg. A játékos szeretett volna csatlakozni hozzánk, de klubja nem engedte el. Ugyanígy jártunk a Dunaújvárosból Sirián Szederkével is.Kiszemelt volt a budaörsi Pásztor Noémi, a nyáron aranyérmet nyerő magyar junior válogatott egyik beállósa, de klubja nem engedte, mondván számukra a bentmaradásért vívott küzdelemben fontos meccsek vannak hátra, ahol nem tudnak Pásztor nélkül megfelelően teljesíteni.A junior válogatott másik beállósát, a debreceni Tóvizi Petrát is megkerestük, de őt klubja csak úgy engedte volna el, ha Anne Mette Hansent adjuk cserébe.Szeretnénk lehetőséget adni csapatunkban fiatal magyar tehetségeknek, de csapataik nem engedik el őket.Győrben márpedig az alapvetés volt korábban és most is, hogy a szezon során felmerülő problémák ellenére is mindig a legmagasabb célokért küzdünk!– zárta gondolatmenetét, s ezzel hivatalosan be is jelentette az új játékos érkezését a klubelnök.A 28 éves, 60-szoros román válogatott, 192 cm magas beállós játékos, Crina Pintea élete nagy lehetősége küszöbén áll, ugyanis a román, német és francia bajnokság után a magyar bajnokságban és a legmagasabban jegyzett európai klubversenysorozatban, a BL-ben is megmutathatja magát.„Nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségem nyílt a szezon hátralévő részét Győrben tölteni – az egyik legnagyobb álmom vált valóra. Keményen fogok dolgozni, hogy amennyire csak tudok, hozzájáruljak a csapat sikeréhez, s remélem, tudok segíteni immár közös céljaink megvalósításában." – kezdte első győri nyilatkozatát az Európa-bajnokságon csapatával egészen a negyedik helyig menetelő beállós, aki a kontinensviadalt követően máris ellátogatott új klubjához. „Természetesen egy kicsit fáradt vagyok az Európa-bajnokság miatt, amely épp csak most ért véget, de már alig várom, hogy csatlakozhassak a csapathoz és zöld-fehér mezben harcoljak a női kézilabdázásban elérhető legmagasabb célokért." – tudtuk meg a játékostól.Dr. Bartha Csaba klubelnök elégedetten nyilatkozott Crina Pintea Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményéről – a játékost az ALL STAR csapatba is beválasztották, így minden bizonnyal nagy segítségére lesz a Győri Audi ETO KC bajnoki- és BL-szereplésében.– számolt be a 2018/2019-es szezon céljairól dr. Bartha Csaba, majd az új beállós szerződtetésének kérdéskörét is érintette zárásként.„A játékos átigazolása kapcsán fontos kiemelni, hogy mind a Paris 92-t érintő, mind pedig a játékossal történő szerződéskötés részletei üzleti titoknak minősülnek. Sem a játékos kivásárlásáról, sem a munkaszerződésében foglaltakról nem kívánunk egyéb részleteket megosztani. Annyit szeretnénk mindössze elárulni, hogy az Elnökség által a korábban elfogadott költségvetésünkben Yvette Brochra szánt pénzkeretből egyrészt Yvette Broch-al teljes egészében sikerült korrekt módon módosítanunk a munkaszerződését, melynek értelmében Yvette Broch továbbra is a mi játékosunk. Másrészt, mind a Párizzsal kötött kivásárlási szerződés, mind a játékos munkaszerződésében foglaltak nem jelentenek egyébként a korábban kialakított költségvetésünkben plusz anyagi terhet klubunkra."

Korábban írtuk:

A magyar klub a hírek szerint kifizeti a francia Paris 92 által kért 50 ezer eurós kivásárlási árat, a 28 éves beálló így már ott lehet a januári, CSM Bucuresti elleni Bajnokok Ligája-meccsen is a zöld-fehér együttesben. Pintea később nyilatkozott az átigazolásáról, de az Audi-ETO azt még nem jelentette be.