Győri Audi ETO - Hansen 2020-ig biztosan a csapatban szerepel

Anne Mette Hansen szerződése eredetileg 2+1 évre szólt Győrbe, úgy, hogy a második évben mindkét félnek lehetősége volt dönteni a harmadik szezont illetően. Ezt a pontot módosította közös megegyezéssel a klub és a játékos, így a kiváló átlövő 2020-ig biztosan zöld-fehér mezben szerepel majd - adta hírül a klub hivatalos honlapja. „Nem véletlen, hogy fiatalon leigazoltuk Anne Mette Hansent, aki rengeteget fejlődött Győrbe érkezése óta. Idén fontos szerep hárul rá támadásban és védekezésben is, amit remekül megold. A bizalom jeleként kezdeményeztük, hogy vegyük ki az opciót a szerződésből, és ő is pozitívan állt megkeresésünk elé. Örülök, hogy jövőre is biztosan nálunk játszik majd." nyilatkozta dr. Bartha Csaba elnök.„Úgy érzem egy álom vált valóra a Győrbe szerződésemmel. Örültem a klub ajánlatának, hogy fix idejű legyen a szerződésem. Érzem a bizalmat, ezért örömmel írtam alá a módosítást. Bízom benne, hogy idén és jövőre is szép sikereket érünk el közösen" – mondta Anna Mette Hansen.A játékos a 2017/18-as szezon kezdete óta tagja a Győri Audi ETO KC csapatának. Az azóta eltelt másfél évben 128 gólt szerezett csapata színeiben bajnoki, Magyar Kupa illetve Bajnokok Ligája találkozókon. Anne Mette Hansen a dán válogatott oszlopos tagja, az idei Európa-bajnokságon 25 gól szerzett, ezzel a 8. helyen végzett Dánia legeredményesebb játékosa volt.