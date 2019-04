Győré Palotai Károly gazdag hagyatéka

Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó és volt világhírű játékvezető 2018 februárjában hunyt el és akkor Győrött a nádorvárosi temetőben a családi sírban kapott nyughelyet.– Sajnos édesanyánk korábban elment, tavaly pedig édesapánknak nem kértük a városi díszsírhelyet – mondja Palotai László, az egyik fiúgyermek. – Azóta eltelt több mint egy év és úgy gondoltam, hogy élek a lehetőséggel és kérjem az apunak a díszpolgári címe után járó sírhelyet. És ebbe a bátyám beleegyezett. Mostantól a szüleink a Szabadi úti temetőben méltó körülmények között együtt nyugszanak. Ez azért is jelentős számunkra, mert egész életükben egymásért éltek és apánk labdarúgó sikereiben édesanyánknak is nagy érdemei voltak. Szűk körben tartottuk meg pénteken az újratemetésüket. Az erről szóló tájékoztatást azért tartjuk fontosnak, hogy akik keresik a sírjukat, azok a jövőben megtalálják őket.Az eredményes labdarúgó-, játékvezetői és ellenőri pályafutást befutó Palotai Károlytól sportereklyékben gazdag hagyatékot örökölt a családja.– A szüleink végakarata az volt, hogy a gyűjtemény együtt maradjon és a testvéremmel közösen ezt meg akartuk valósítani – folytatja Palotai László. – Több lehetőség kínálkozott erre, ezeket megvizsgáltuk és végül úgy döntöttünk, hogy a komplett gyűjteményt felajánljuk Győrnek. Mintha a szüleink is ezt sugallták volna odafentről... Megkerestem Borkai Zsoltot, Győr polgármesterét, aki rendkívül segítőkész volt az ügyben. A szerződés aláírásához már csak néhány apró részletet kell tisztázni. Azt szeretnénk, ha a hagyaték egyszer majd az ETO Parkban kapna helyet, de a létesítmény jelenlegi tulajdonviszonyai nem alkalmasak erre.A hagyaték számos értékes darabot is tartalmaz, gyűjtők például már jelentős összegeket kínáltak a Palotai által vezetett két BEK-döntő labdáiért.– Az olimpiai aranyérmet is a városnak adjuk. Ez nem is volt kérdés, mert azt annak idején részben a győri szurkolók támogatásából kapta meg édesapánk – említette végül Palotai László.