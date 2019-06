Győr-Lipót futóverseny: megdőlt a pályacsúcs - fotók

Az eredmények



Abszolút férfi: 1. Svajda Gabriel 1:33.17, 2. Balázs Levente 1:39.31, 3. Takács László 1:41.37.

Abszolút női: 1. Szabó Nóra 1:42.47, 2. Gulyás Krisztina 2:03.49, 3. dr. Bellér Zsuzsanna 2:04.50.

Férfi váltó: 1. Mélykút úti vagányok 1:30.19, 2. Gazsó 1:39.30, 3. BEAC 1:39.44.

Női váltó: 1. Pedró rajongói 1:51.22, 2. Arrabona Running Girls 2:02.44, 3. Macsajok 2:13.05.

Kategória győztesek, 16-39 éves: Svajda Gabriel, illetve Szabó Nóra.

40-49 éves: dr. Oláh Gábor 1:43.18, illetve Gulyás Krisztina.

50-59 éves: Takács László 1:41.37, illetve Hatt Zsuzsanna 2:06.13.

60 év felett: Heiner Tibor 1:59.06, illetve Kovács Lászlóné 2:40.56.

Ideális futóidő fogadta a jubileumi, 10. Győr-Lipót futóverseny indulóit. A győri egyetemi csarnoknál lévő rajtnál szép számmal sorakoztak a futók, a kerékpárosok, a görkorcsolyások, ugyanis ezekkel is lehetett teljesíteni a félmaratonnál valamivel hosszabb távot, a 26,4 kilométert. Több mint ötszázan rajtoltak el, az egyéni indulók száma közel kétszáz, a váltóké kilencven volt – ez majdnem háromszáz futót jelent -, s ehhez jöttek a biciklisek, görkorisok, a kerekesszékesek, a vakok vezetővel, illetve az Egy A Világunk Alapítvány is több csapattal is teljesítette a távot.„Azt kell mondanom, nagyszerűen sikerült minden, nem volt hőség, ami kimondottan kedvező volt, az eső is csak a rajtnál szemerkélt egy kicsit, így ennél jobb időt nem is kívánhattunk volna. Talán ennek is köszönhető, hogy megdőlt az eddigi pályacsúcs, amit még hét éve Kálovics Anikó állított be. Idén a mosonmagyaróvári, de a Honvéd színeiben versenyző Szabó Nóra jobbat futott ennél. A lipóti fürdőben felállított célba beérkezett versenyzők aztán nagy örömmel csobbantak a medencékben, addigra ugyanis már a fürdéshez is kellemes volt az idő" – mondta a verseny főszervezője, a korábbi győri olimpikon maratonfutó, Földingné Nagy Judit, aki a versenyszervezési feladatok miatt természetesen nem állt rajthoz.„Ilyenkor több a feladat, nincs rá mód, de nem bánom, örülök, hogy egyre többen választják ezt a versenyt, s ők kellemes élménnyel mennek haza" – fogalmazott a Futóbarátok egyesület vezetője, aki elmondta, tíz év alatt nagyon népszerű lett ez a viadal a futók körében. „Míg az elsőn alig százan indultak csak, most a félezret is meghaladta a létszám. Nagy büszkeség ez, így az iskola után, a nyár elején nem rossz adat ez, igyekszünk megtalálni a helyét a viadalnak, úgy tűnik, sikerrel, s bízunk benne, a jövőben még többen választják ezt a versenyt. Idén nagy örömünkre elindult a Győri Nemzeti Színház színművésze, Nagy Balázs is, aki be tudta iktatni a programjába ezt a futást" – folytatta Földingné Nagy Judit.A férfiaknál a tavalyi győztes, Balázs Levente most második lett, az első helyen a felvidéki Svajda Gabriel végzett.A szigetközi kerékpárúton halad a verseny Lipótig.Győr, Hédervári u. - Győrújfalu - Győrzámoly - Győrladamér - Dunaszeg - Ásványráró - Hédervár - Lipót.A váltóhelyekre, Győrladamérra és Ásványráróra buszokat biztosítanak a szervezők, onnan a célba viszik a beérkezett váltótagokat. Az eredményhirdetés után lehetőség van busszal visszatérni Győrbe 15 és 17 órakor.