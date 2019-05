Giro d'Italia - A korábbi győztes, Dumoulin feladta

A korábbi győztes Tom Dumoulin sérülése miatt szerdán feladta a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt.



A háromhetes olasz viadal 2017-es bajnoka kedden nagyot bukott, emiatt vérző térddel több mint négyperces hátránnyal ért célba, azaz elszálltak győzelmi esélyei. A Sunweb holland bringása ennek ellenére szerdán elindult az ötödik szakaszon, de térdfájdalmai miatt végül nem fejezte be a 140 kilométeres etapot.



A keddi bukás nyomán Dumoulin mellett a 2013-as Tour de France-on kilencedik spanyol Daniel Navarro is feladta a versenyt, de ő már el sem indult szerdán, mivel több bordája és a kulcscsontja is eltört.