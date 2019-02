Gálán díjazták a legjobbakat Mosonmagyaróváron

Nem volt meglepetés, hogy az év csapata címet a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club nyerte. Fotó: Milkovits Tibor

A zsúfolásig megtelt Flesch Károly Kulturális Központ színháztermében rendezett eseményen elsőként Mosonmagyaróvár korábbi sportdíjasait köszöntötték, majd a sportért felelős alpolgármester, Iváncsics János mondott köszönetet a település hírnevét öregbítő sportolóknak. Kiemelte, hogy Mosonmagyaróváron 22 sportegyesületben mintegy 1600-an sportolnak naponta, s a városban 2015 óta közel 3 milliárd forint értékben valósultak meg sportberuházások, melyekhez az önkormányzat 814 millió forinttal járult hozzá.A korábbi válogatott labdarúgó, Vincze Ottó tartott ezután ünnepi beszédet. Az egykor a Ferencvárosban és az ETO-ban is szereplő kiváló futballista elárulta, ma már sportkövetként az a célja, hogy a legmagasabb szintre juttassa el a tehetségeket.Miután a hagyományoknak megfelelően köszöntötték a város jubiláló testnevelőit, kezdődhetett a nap talán legjobban várt része. Összesen tizenegy kategóriában jutalmazták a jelölteket, s természetesen a győzteseket.Az év tánccsoportja a Hungarocky Vis Amoris páros táncosa, Fartek Réka és Baumgartner Dániel, az év utánpótlás fiú sportolója Babos Ármin, a Mosonmagyaróvári Atlétikai Club versenyzője, az év utánpótlás lány sportolója pedig Szalai Zsuzsanna, az MKC fiatal játékosa lett. Az év diákolimpikonja díjat Olcsvári Botond, a Road SE kerékpárosa kapta, az év parasportolója elismerést pedig Nagy Réka, a MAC sportolója vehette át. A masters kategóriában győztesnek járó jutalmat Kiss Ladislau, a Botond SE világbajnok erőemelője kapta. Az év fair play díját a Mogaac kosárlabda-szakosztálya képviseletében Laky Tibor edző vehette át. Az együttes tagjai gyűjtést szerveztek az elmúlt évben, s egy ergométert vásároltak a Reménység Alapítvány fogyatékkal élő sportolói, az MVSE parasportolói számára.Az év férfi sportolójának Huszár Dominikot, a Mosonmagyaróvári Chang Shaolin Kung fu Sport Egyesület versenyzőjét választották. Dominik többek között a tavalyi budapesti tradicionális Shaolin Wushu Európa-bajnokságon szerzett aranyérmet.Az év női sportolója Lachmann Mirtill , a Botond SE világbajnok erőemelője lett. Ő egyébként Magyarország legjobb guggolója 251 kg-mal, ami világcsúcs is egyben.Nem volt meglepő, hogy az év csapata címet a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club nyerte. A lányok egy éven belül két felnőtt osztályban, az NB I/B-ben és a megyei I. osztályban is bajnoki címet szereztek.Ezt követően Árvay István polgármester emlékplakettel köszönte meg annak a harminc edzőnek a munkáját, akiknek sportolói a magyar bajnokságokban érmet szereztek, vagy nemzetközi versenyeken az első hat között végeztek.Az év edzője Bognár Róbert , az MKC bajnokcsapatának trénere lett.Végezetül Mosonmagyaróvár Város Sportdíját Winkler Péter, a MITE elnöke vehette át a polgármestertől, a város sportéletének eredményességét szolgáló infrastruktúra megújításában, különösen a MITE sportegyesület sportcentrummá válása érdekében végzett tevékenységének elismeréseként.