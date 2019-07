Futsal - Újjáéled az Arrabona FC

Lódi Tamás (balra) edzőként, de lehet, hogy játékosként is visszatér Győrbe. Fotó: Kisalföld-archív.

Júniusban írtunk arról, hogy habár az ETO SZC Futsal Club megnyerte a Ferencváros elleni döntőt az NB II-ben, a klub nem lép felsőbb osztályba. Mi több, a kisalföldi megyeszékhely egy év után ismét futsalcsapat nélkül marad, mivel a klub Bábolnára költözik és az NB II-ben SZC Futsal Club Győr néven amatőr csapatként szerepel.Nos, ha nem is élvonalbeli, de mégiscsak lesz Győrött futsalcsapat, ugyanis újjáéled a nagy sikerű Rába ETO egykori elődje, az Arrabona FC.A klub a legutóbb a harmadik vonalban, vagyis a regionális bajnokságban szereplő győrújbaráti Baráti Futsal Klubra épülve alakul újjá, számítva a korábban Győrött futsalozó játékosokra és utánpótlás-korosztályra.Az Arrabona Futsal Club 2007-ben jutott fel az élvonalba, majd két év múlva már Duna Takarék-ETO néven szerepelt a hazai NB I-ben. A győri futsalcsapat 2010-től Rába ETO néven aratta további sikereit, s egyed-uralkodó lett a hazai mezőnyben. Nyolcszor volt magyar bajnok, s nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájának számító UEFA-futsalkupában a magyar együttesek közül elsőként szerepelhetett a legjobb négy között. A klub aztán anyagi gondok miatt tavaly feloszlott, majd a korábbi bőnyi egyesület karolta fel utánpótlásával együtt a csapatot, amely ahogy említettük, feljutott ugyan az NB I-be, ám nem vállalta a magasabb osztályú szereplést.„Úgymond visszatérünk a gyökerekhez, olyan emberekkel, akiknek még van hitelük ebben a sportágban – kezdte Molnár Attila, aki már a kezdetektől a győri csapat mellett tevékenykedett, s menedzserként igyekszik újjáéleszteni a klubot. – A győrújbaráti egyesület alapjaira épülve szeretnénk felépíteni az egyesületet, számítva az ETO SZC-ben játszó felnőtt és fiatal játékosokra is. A felnőttcsapat mellett, amely természetesen továbbra is a regionális bajnokságban szerepel, négy korosztály versenyeztetését vállaljuk, és ha sikerül a győri Magvassyban helyet kapnunk, az akadémiai képzést is folytatnánk."A klubnál, melynek továbbra is Hiba Ferenc lesz a vezetője, többek között Pál László, Büksi Zsolt, Matkovics Gábor és Lódi Tamás foglalkozik majd az utánpótlás-neveléssel. Utóbbiak akár még bajnokikon is bevethetők.„Egyértelmű célunk felkerülni az NB II-be, a keretünk magja, azok a játékosok, akik a regionális bajnokság végén már a győrújbaráti csapatban szerepeltek, de rajtuk kívül, ahogy említettem, számítunk még olyan volt győri játékosokra is, akik vagy még, vagy már nem fértek be az ETO keretébe. Még nem dőlt el, hol tarthatjuk majd az edzéseinket, s elképzelhető, hogy a mérkőzéseink Győrújbaráton lesznek. A harmadik vonalban támogatókkal még nem nagyon számolunk, a költségeinket pedig taós támogatásokból fedezzük."