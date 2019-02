Futsal - Meglepő győri vereség

PTE-PEAC R-bus–ETO SZC Futsal Club 4–2 (3–1)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok. NB II-es férfimérkőzés. V.: Kovács G., Wittner.



PEAC: Ambrusics – Szentes, Spannenberger, Bartal, Tóth A. Csere: János, Máté, Sónyák, Iványi, Varga T., Nagy N., Vénosz. Edző: Varga Balázs.



ETO: Magyar – Zobák, Kovács M., Tama, Püspök. Csere: Győrfi, Balikó, Végh A., Pinczés, Bartus, Varga L., Hegyesi, Kőfalvi. Edző: Pál László.



Gsz.: Varga T. (11.), Szentes (13.), Spannenberger (15., 24.), ill. Pinczés (5.), Tama (36.).



Jól kezdte a mérkőzést a győri csapat, amely egy hónappal ezelőtt kiütötte a pécsieket a Magvassy-sportcsarnokban. Az első félidő második részét megnyomták a házigazdák, akiket a visszavágás vágya is fűtött, s öt perc alatt nemcsak megfordították a találkozót, de kétgólos előnyt is kialakítottak. A második félidő elején a negyedik gólt is bekapták a Rába-partiak, Tama gólja pedig csak a szépítésre volt elegendő. Váratlan veresége és múlt heti döntetlenje miatt az ETO visszacsúszott a második helyre, s visszavette a vezetést a PAFC.