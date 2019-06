Futsal - Fordított és bajnok az ETO SZC csapata

A fehér mezes ETO összesítésben is legyőzte a Ferencvárost. Fotó: HBE

0–0)Győr, NB II-es döntő mérkőzés, 500 néző. V.: Farkas B., Czene.ETO: Balikó – Pinczés, Szűcs, Püspök, Papp B. Cserék: Győrfi, Zobák, Kovács, Hegyesi, Kőfalvi, Tama, Papp Zs., Halmos, Juanra. Szakmai igazgató: Juanra Calvo.FTC: Tóth Gy. – Soltész I., Roni, Szabó Zs., Temesi. Cserék: Bajusz, Dávid, Karacs, Jenei. Vezetőedző: Felipe Matos.Gsz.: Halmos (23., 33.).A sorsdöntő mérkőzésre szépszámú közönség gyűlt össze a Magvassy-csarnokban. A feszült hangulatú mérkőzésen sokat szabálytalankodtak a csapatok, a kemény játék mellett nehezen alakultak ki tiszta lövőhelyzetek. Az első játékrész végén a vendégek egy távoli lövése a kapufán csattant.A második félidőben egy kapusról kipattanó labdát Halmos fejelt közvetlen közelről az FTC hálójába, 1–0. Később Győrfi többször is szépen mentett a győri kapuban. A játékrész közepén Halmos második találatával az ETO összesítésben kiegyenlítette a párharcot. Mint végül kiderült, ez a találat volt a döntő, ugyanis az eredmény már nem változott. Rendkívül jó hangulatú mérkőzésen 2–0-ra győzött az ETO és idegenben lőtt több góllal megnyerte az NB II-t, s a jogot az első osztályú indulásra.Juanra Calvo: – Nagy gratuláció mindenkinek, mert óriási volt, amit ma véghezvittünk. Nehéz feladat kapott gól nélkül lehozni egy meccset. Köszönöm mindenkinek: a csapatnak és a szurkolóknak is, mert ha nem lettünk volna így együtt, akkor nem sikerült volna győznünk. Nagyon boldog vagyok, hogy bajnoki címmel vonulhatok vissza. A jövőben valószínű, edzőként folytatom a munkát. Remélem, az NB I-ben is lesz lehetőségünk pályára lépni.