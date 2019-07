Futballcsemege Győrben: szerdán ETO-Szpartak Moszkva

Szerdán 18 órától a világszerte ismert Szpartak Moszkvát fogadja az ETO Győrött.

(4–0)Lipót, nemzetközi mérkőzés, 100 néző.ETO, 1. félidő: Horváth T. – Bagi, Vukaszovics, Dvorschák, Kalmár – Hidi M, Vaskeba – Múcska, Szimcsó, Andrics – Lovrencsics. 2. félidő: Prokop – Kovács, Tar, Vári, Szabados (Pereira, 68.) – Domonkos, Vaskeba (Kerkez, 60.), Szánthó, Madarász – Gránicz (Orosz, 67.), Horváth. Vezetőedző: Boér Gábor.Gsz.: Vaskeba (10, 30., 52.), Lovrencsics (21.), Andrics (35.), Madarász (61.), Horváth (72.).Szombaton délután idei második mérkőzését játszotta a lipóti edzőtáborban készülő ETO. Ezúttal a szlovák második ligába most felkerült Puhó volt a zöld-fehérek ellenfele.Az ETO az első félidőben négygólos előnyt szerzett, Vaskeba két gólja mellett Lovrencsics és Andrics is betalált. Az 52. percben Vaskeba harmadik találatát szerezte, mellette Madarász – akinek az átigazolása még nem rendeződött – lövésével és Horváth fejes góljával az ETO végül magabiztos 7–0-ás győzelmet aratott.A nyári két mérkőzésen négy új fiú kapott szerepet a győri utánpótlásból: Szabados Attila, Orosz Adrián, Pereira Américo Denilson és Kerkez Marko.Próbajátékosként pályára lépett a szlovák Prokop Rostislav, aki korábban már volt az ETO-nál.Boér Gábot így értékelte a mérkőzést: „Ahogy a múltkori vereségből, úgy a mostani gólzáporos győzelemből sem szabad messzemenő következtetéseket levonni. Örülök, hogy ezúttal még több biztató dolgot láttam viszont a pályán abból, amit eddig gyakoroltunk."Az ETO felkészülési programjában változás történt, a keddi Nyitra elleni idegenbeli meccs elmarad, helyette szerdán 18 órakor a nemzetközileg is jegyzett, Ausztriában edzőtáborozó orosz Szpartak Moszkva lép pályára Győrött.A piros-fehér gárda igazi nemzetközi alakulat. A szakmai stábban magyar, román, ciprusi, szerb és spanyol szakember dolgozik. A csapat honlapján Szergej Kuznyecov, a Fradi volt játékosa van magyarként feltüntetve. A másik magyar vonatkozású szakember a kapusedző, Daniel Tudor, aki régebben a Videoton hálóját is védte. A vezetőedző egyébként Oleg Kononov.A játékoskeretből orosz válogatott a kapus Artyom Rebrov. A védelemből Georgij Dzsikhia 2017-ben éppen ellenünk debütált az orosz válogatottban, a vendégek akkor 3–0-ra nyertek. Szintén orosz válogatott Ilja Kutepov és Andrej Jescsenko. Ebből a sorból olasz válogatott Salvatore Bocchetti, aki a Genoa és a Milan játékosa is volt.A középpályán jegyzett játékos a brazil válogatott Fernando, a paraguayi válogatott Lorenzo Melgarejo, a sokszoros orosz válogatott Roman Zobnin, az algír válogatott Sofiane Hanni. A támadóknál a zöld-foki-szigeteki válogatott csatár Ze Luis, a volt sahtaros és milános brazil válogatott Luiz Adriano és az argentin Ezequiel Poncé nevét kell megemlíteni.