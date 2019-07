Futballal emlékeztek Gönyűn Ronaldo elődjei

Fotó: Bertleff András A Sporting Lisszabon történetének legeredményesebb edzője a gönyűi születésű Szabó József, akivel négyszer nyert bajnokságot és háromszor kupát a sztáralakulat. Az ő emléke előtt tették tiszteletüket a csapatok: a tornát megelőzően, az egykori vezetőedző születésének 120. évfordulójára állított emléktáblát koszorúzták meg, majd 17 órától útjára indult a labda a pályán.

„Igazság szerint 2016 óta, mióta megnyitottuk a klubházat, azóta szerveztük ezt a tornát. Akkor nem sikerült még elérni, hogy a portugál csapat eljöjjön hozzánk, de azóta mi is voltunk kint náluk, így örülök, hogy a személyes kapcsolat révén végül ellátogattak Gönyűre. Óriási esemény ez a falunak. Ezen a szinten egész sokan kilátogattak, több mint négyszázan vagyunk – fogalmazott Major Gábor polgármester, a torna egyik szervezője. – Nagyon sok sztár van a Sportingnál, aki UEFA-kupát vagy KEK-et nyert. Ez a klub tizennyolcszoros portugál bajnok és sokszoros kupagyőztes, és olyan játékosok vannak most velünk a pályán, akiket tizenöt éve akár a tévében láthattunk.„



A Sporting több sztárjátékost is adott a futballvilágnak, közülük a legnagyobb a Bölöni László által felfedezett Cristiano Ronaldo. Rajta kívül Paulo Sousa, Simao Sabrosa, Joao Pinto, Ricardo Quaresma, Luis Figo, Nani neve is köthető az együtteshez, amelynek Mészáros Ferenc és Katzirz Béla személyében magyar játékosai is voltak. A tornán a magyar játékosok egykori csapattársa is pályára lépett a hétvégén: a korábbi válogatott Joaquim Melo védte a portugálok hálóját.



„Nagyon hálásak vagyunk Szabó Józsefnek, hiszen óriási hatással volt a portugál futballra. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, megtisztelő. Úgy fogadtak minket mint a hercegeket, köszönünk mindent a Gönyűieknek – mondta kérdésünkre Melo, aki szép emlékeket őriz magyar csapattársairól is. – Mészárossal rendkívül jó volt a kapcsolatunk, kivételes kapus volt. Ő volt az elsőszámú hálóőr, míg én a cseréje, ha bármi probléma akadt. Akkori edzőnk a világ legjóbbjának tartotta" – nyilatkozta a portugáok 70 éves kapusa, aki Gönyűn is óriási bravúrokat mutatott be.



Az Újpestiek sem szűkölködtek nagy nevekben a gönyűi emléktornán: Tokody Tibor, Korsós Attila, Véber György és Böjte Attila is újra magára öltötte a lila-fehérek szerelését.



Eredmények: Gönyű–Újpest 1–2, Újpest–Sporting 1–2, Sporting–Gönyű 2–2. A torna végeredménye: 1. Sporting Lisszabon 4 pont, 2. Újpest FC 3 p., 3. Gönyű SE 1 p.