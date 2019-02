Fontos mérkőzés vár az Eu-Fire Mosonmagyaróvárra pénteken

"Nagyon komolyan vesszük az Eger elleni mérkőzést – kezdte Bognár Róbert, az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzője. Nem akarunk abba a hibába esni, hogy lebecsüljük őket. Anno a Békéscsaba ezt megtette, és hazai pályán ki is kapott az Eszterházytól. Mindenkit intek attól, hogy azt higgye, ez egy könnyed gálamérkőzés lesz. Erről szó sincs. Ráadásul ezen a találkozón mi vagyunk az esélyesek, ilyen is ritkán fordult elő eddig a bajnokságban. Ezt tudni kell kezelni. Készülünk arra, hogy az egriek hosszú támadásokat fognak vezetni. Ez az egyik legfontosabb eleme a játékuknak. Nekünk türelmesen és feszesen kell védekeznünk."



Az MKC óriási lépést tehet a bennmaradás felé, ha legyőzi az Egert. Az őszi találkozón az óváriak 28-22-re nyerték az újoncok csatáját. A pénteki mérkőzésen várhatóan már a szlovák válogatott kapus, Lucia Gubiková is a csapat rendelkezésére állhat.



"Lucia egy hónapot hagyott ki, de a héten már ő is edzett. Várhatóan három kapussal fogunk nekivágni az Eger elleni mérkőzésnek. Az ETO és az FTC ellen Dányi Bernadett és a NEKA-tól szerződtetett Herczeg Lili is megmutatatta, hogy képes jó teljesítményre. Nem fogunk rájuk nyomást tenni, hiszen még nagyon fiatalok, az a fontos, hogy fokozatosan fejlődjenek. Ha a védekezésünk rendben lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy ők is hozzáteszik a magukét a csapat játékához" – mondta Bognár Róbert.



Az MKC-Eger mérkőzést pénteken 18 óra 30 perckor rendezik az UFM Arénában.