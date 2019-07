Fogadás megyei meccsekre? - Jogszabályellenes, óvatosságra int az MLSZ

Figyelmeztette a labdarúgócsapatokat múlt héten a Magyar Labdarúgó Szövetség, mert nemzetközi fogadóirodák ajánlatai között megyei és NB III-as csapatok mérkőzései jelentek meg. Óvatosságból tették, de tény: súlyos büntetést kaphat az, aki nem jelenti, ha befolyásolni akarják mérkőzésüket.



Minden megyei futballcsapat megkapta a Kisalföld információi szerint azt az elektronikus levelet, amelynek feladója a labdarúgó-szövetség megyei igazgatósága volt. A levélben ez állt

A levélben Horváth László igazgató arra hívja fel a figyelmet: „a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékes kollégájának tájékoztatása szerint az utóbbi napokban folyamatos és visszatérő jelenség, hogy nemzetközi fogadóirodák ajánlatai között megyei és NB III-as csapatok mérkőzései jelennek meg. Felhívom figyelmüket, hogy ez jogszabályellenes, az érintett sportszervezetek egyetértésével nem történhet meg. Kérem továbbá, hogy a csapatvezetők és játékosok figyelmét hívják fel arra, hogy nem fogadhatnak a mérkőzésekre. A mérkőzések esetleges befolyásolásával kapcsolatban, amennyiben információik vannak, azt jelenteniük kell az MLSZ felé. Amennyiben ezt nem teszik meg, fegyelmi indulhat ellenük és akár örökre eltilthatják őket a labdarúgástól." Más-más a szerződés

Utánajártunk, mennyire jelent reális veszélyt a megyei csapatokra a fogadási csalás lehetősége. Alapvetően a körlevél figyelemfelhívás volt, és elsősorban óvatosságból. Ugyanis minden bajnokságban részt vevő klub alkalmazottjának szerződése rögzíti azt is, hogy nem fogadhat a saját csapata mérkőzéseire. A megyei bajnokságban szereplő gárdáknál azonban a legtöbb helyen ilyen nincs (amatőr klubokról lévén szó) ezért is „érdekes", hogy megjelentek bizonyos irodák fogadási kínálatában. A készpénz útja nehezebben követhető

Néhány éve például a Pest megyei Dabas–Bugyi felkészülési meccsre is lehetett fogadni – legálisan. Ott ugyanis a fogadóiroda szerződést kötött a dabasiakkal, akik engedélyezték, hogy a meccs a tétlapra kerüljön. Márpedig „az információszerzés a legfontosabb a sportfogadás szakmájában, ez pedig különösen sok profitot hozhat, ha barátságos mérkőzésekről van szó" – hirdeti az egyik fogadási oldal. Szakemberek szerint a manipulált meccseket jellemzően nem az interneten játsszák meg, a készpénzzel kötött fogadásokat ugyanis jóval nehezebb nyomon követni – főként az Ázsiát behálózó illegális piacon.