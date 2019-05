Fiatal Castrumos kartékák a győri karate EB dobogóján

20 nemzet több mint 400 karatékája versenyzett az I.K.O.K.U Világszervezet EB címeiért. Az európai országokon kívül, Kazahsztánból és Japánból is fogadtak indulókat a szervezők, ezzel is emelve a verseny színvonalát.A szombati nap az utánpótlás versenyzőkről szólt, akik színültig megtöltötték a Győri Egyetemi Sportcsarnokot. A kapuvári Castrumból 5 versenyző érdemelte ki az indulást, akik maximális erőbedobással igyekeztek megszolgálni a bizalmat. Míg Serfőző Zalán, és Németh Virág a Gyermek (Kids) kategóriában szereztek ezüstérmet, addig Németh János a serdülő (Cadet) kategóriában állhatott fel a dobogó 2. fokára.Serfőző Hanga a serdülő női kategóriában előbb KATA versenyszámban igyekezett a dobogóra jutni, de rögtön az első körben búcsúznia kellett a későbbi Európa bajnoktól. A küzdelemben viszont már nem talált legyőzőre, és büszkén mosolygott a nap végén a dobogó tetején hallgatva a Magyar Himnuszt, aranyéremmel a nyakában.Csonka Lili előző héten Berlinben a 2. KWU Junior Európa bajnokságon épp, hogy lemaradt a dobogóról. Most azonban kazah, svéd és lengyel ellenfelekkel harcolva wazarikkal vívta ki magának a Junior női -65 kg-os kategória EB bronzérmét.Pantelics Bence vasárnap, első felnőtt nemzetközi KATA versenyszámában indulva a 7. helyen végzett.- Az I.K.O.K.U Világszervezet nyílt kontinens viadalán vettünk részt Győrben, ahol elég ütőképes csapattal sikerült megjelennünk. Míg az utánpótláskorú versenyzőinknél a nemzetközi szereplésre való bevezetés volt a cél, addig Bencénél a Shinkyokushin Karate prágai EB-jére adódott remek felkészülési lehetőségünk. Különösen örültem, hogy Győrben versenyezhettünk, mert fiataljaink a sok külföldi ellenfél ellenére, otthon érezhették magukat. Tetszett a hozzáállásuk, és az elszántságuk, melynek eredménye az 1 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérem lett a nap végére!" – értékelte Sensei Pantelics Péter Castrumosok szereplését.