Férfi röplabda NB I - A szív diadala

PTE-PEAC–SZESE Győr 2–3 (27, –27, –20, 15, –17)

Pécs, NB I-es férfimérkőzés, 100 néző. V.: Nagy L., Éri.



PEAC: Portik, Jánossy, Kiss N., Merkler, dr. Horváth, Soós, Kaszás (liberó). Csere: Szabó G., Fodor, Dolgos. Vezetőedző: Storcz Tamás.



SZESE: Falvay, Leiner, Földes, Horváth B., Biró B., Szántósi, Lengyel (liberó). Csere: Flachner K., Apáti, Csank. Vezetőedző: Fehér Tibor.



Idegőrlő találkozót játszott egymással a két rivális együttes és a mérkőzés szorosságát jelzi, hogy több szettben is túlórázniuk kellett a csapatoknak. A kezdeti idegességet követően nagyot fordult a játék képe és a Rába-partiaknak sikerült megfordítaniuk a találkozót. A végjátékban most sokkal jobban együtt volt a győri csapat és pontos, összeszedett játékkal sikerült visszavágniuk a PEAC-nak a legutóbb Baranyában elszenvedett 3–2-es vereségért, és feljöttek a tabella harmadik helyére.



Fehér Tibor: – Viszonylag új felállásban arattunk kulcsfontosságú győzelmet. Nekünk a szívünk és a lelkünk az, amivel elbizonytalaníthatjuk az ellenfeleket, de most mindkettő a helyén volt.