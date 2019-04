Férfi kosárlabda NB I - Soproni vereség Pakson

Atomerőmű SE–Sopron KC 101–83 (28–15, 21–22, 21–26, 31–20)

Paks, NB I-es férfimérkőzés, középszakasz, középház, 800 néző. V.: Papp, Praksch, Török R.



Atomerőmű: KOVÁCS Á. 18/6, FAUST 26/15, HENTON 17/6, EILINGSFELD 16, Jevtovics 8. Cs.: Ruják A. 9/9, Medve 7/6, Szalai. Edző: Dzunics Braniszlav.



SKC: WARNER 14/3, LEMAR 18/12, Takács N. 11/3, Wiggins 5/3, GORDON 19. Cs.: SUPOLA 13/3, Molnár M. 3, Werner. Edző: Sabáli Balázs.





Kovács Ákos vezetésével 13–2-es repülőrajtot vett a Paks a nagyon fásultan, enerváltan kezdő SKC ellen. A folytatásban Gordon, valamint Supola révén felvette ugyan az „utazósebességet" az SKC, sőt, többször is 10 ponton belülre került, ám ilyenkor újítani tudtak, s szünetben 12 ponttal vezettek a hazaiak.



A második félidő hullámzó játékot hozott. Eilingsfeld eredményességének köszönhetően tartotta tíz pont körüli előnyét az ASE, ám a 3. negyed második felében a Warner–Lemar–Takács trió találataival megkezdte a felzárkózást a Sopron. A záró etap elején négypontosra csökkent a hazai előny, ám ezt követően Faust három hazai támadást is triplával fejezett be, ami a hajrára megtörte az SKC ellenállását.



Sabáli Balázs: – Katasztrofálisan kezdtünk, a Paks sokkal energikusabb volt. Amikor védekezésünk határozottabbá vált, s jobb ritmusban támadva távolról is betaláltunk, s nem csak Gordon jelentett veszélyt a paksi kosárra, akkor tudtunk feljönni, de a vége a hazai csapaté volt.